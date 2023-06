La probabilité de voir Josua Tuisova rejoindre le Racing 92 s’est réduite quand bien même le fidjien est engagé par un précontrat. Sa volonté de relever un autre challenge a notamment attisé l’intérêt de Toulon et de Clermont. Le RCT qui est à l’offensive sur le marché des mutations.

Le feuilleton Josua Tuisova (29 ans, 16 sélections) a rebondi depuis la révélation, sur rugbyrama.fr, de sa volonté de se désengager du Racing 92. Si, à l’heure de l’écriture de ces lignes, le centre ou ailier fidjien est toujours censé rejoindre les Hauts-de-Seine, la probabilité de le voir porter les couleurs ciel et blanc s’est considérablement réduite. Ce qui était une indiscrétion de coulisses est désormais connu de tous dans le milieu.

La situation de Josua Tuisova et son intention de donner une nouvelle orientation à sa carrière ont provoqué des remous. Et suscité de l’intérêt, inévitablement. Plusieurs clubs phares de l’élite sont venus au renseignement depuis une dizaine de jours. Selon nos informations, deux sont plus enclins à passer à l’action, quand bien même la venue de l’actuel joueur du Lou nécessitera le paiement d’une clause libératoire au Racing 92. Toulon, désireux de se renforcer derrière, est ainsi vivement intéressé par un retour de son ancien espoir, quatre ans après son départ pour le Rhône.

Des entrevues pourraient rapidement avoir lieu avec le champion olympique et ses conseils. Le retour de Tuisova serait un coup retentissant pour le président Lemaître et donnerait à la ligne de trois-quarts une force de frappe encore supérieure sur le papier. Sur ce dossier, le RCT devrait faire face à la concurrence de Clermont. L’ASM, qui est prête à consentir un investissement conséquent, cherche à frapper fort sur le marché des mutations pour affirmer ses ambitions. Il semble aujourd’hui que ces deux clubs sont les plus à même – sur le plan financier et de la masse salariale – de récupérer le centre-ailier aux 66 essais en Top 14.

Enzo Hervé pour remplacer West ?

Sur un marché relativement calme, le RCT est un des acteurs majeurs.Outre Josua Tuisova, d’autres noms ronflants ont récemment circulé sur la rade. Dont celui de Demba Bamba (25 ans, 25 sélections). Si les Varois se sont un temps renseignés sur son cas, le dossier a été refermé. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le pilier droit international pourrait même étendre son engagement avec le Lou. Une proposition devrait prochainement être discutée. Idem pour l’ouvreur Léo Berdeu (24 ans), ancien de la maison varoise. Toujours au niveau des lignes arrière, le nom de Melvyn Jaminet (23 ans, 13 sélections) était aussi revenu. À ce jour, il n’y a rien de concret au sujet d’un éventuel retour au pays du natif de Hyères.

En revanche, le dossier du successeur de Ihaia West (31 ans) a avancé. Selon nos informations, le RCT est en contacts avec Enzo Hervé (24 ans). L’ouvreur, qui est lié au CABCL jusqu’en juin 2024, a une clause Top 14 dans son contrat. La relégation de Brive, si elle survenait au terme de la saison, permettrait de boucler l’opération. Ce qui signifierait le retour de Ihaia West à La Rochelle.