Titularisé par son club une semaine après la fin du Tournoi, le deuxième ligne du XV de France regrettait le manque d’efficacité de son équipe, ce qui a précipité sa défaite face à Toulon (23-27).

Comment expliquez-vous la défaite de votre équipe ?

On doit davantage scorer en première mi-temps, clairement. Les occasions, on les a eues. Ce sont des erreurs soit de manipulation, soit de précipitation qui font qu’on ne marque pas. En première période, on va trois fois dans l’en-but sans marquer, ce qui permet à Toulon de rester dans le match et même de prendre l’avantage avant la pause. C’est ce qui nous a manqué aujourd’hui. On s’est trop jetés le ballon, tout simplement. On n’a jamais vraiment réussi à le conserver, on aurait sûrement dû être plus patient.

En fin de match, c’est aussi votre conquête qui vous a trahi...

Sur la fin, on y a cru… Mais on a eu une mauvaise mêlée qui a été pénalisée, juste avant on s’était fait sanctionner d’un bras cassé sur une touche. Dans un moment crucial, on enchaîne trois fautes en conquête directe qui nous ont fait mal, et on n’a jamais réussi à revenir. Au moins, on sait sur quoi bosser pour la suite de la saison.

[TOP 14] Quel multiplex de folie avec trois victoires à l'extérieur ! Toulon intègre le top 6 alors que Perpignan entre dans la zone rouge \ud83d\ude31



Pour revivre les matchs et découvrir les réactions ainsi que les comptes-rendus de chaque match, rendez-vous sur Rugbyrama ! ? pic.twitter.com/t8lThIWpIW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 25, 2023

Dans le jeu au sol également, les Toulonnais vous ont fait souffrir

On s’est fait ralentir et contester beaucoup de ballons au sol, même si on savait que le RCT était très fort dans ce domaine. On a failli dans ce secteur également, il va falloir se remettre au boulot même si tout n’est pas à jeter dans notre état d’esprit. On s’est bien battu, on aurait largement pu gagner, mais ça reste un joker de grillé.

Alors que le Lou aurait pu se mêler à la bataille pour les demi-finales directes en cas de victoire, cette défaite semble le condamner à batailler jusqu’au bout pour le top 6...

On est très déçu, il y a beaucoup de frustration car c’était un match très important pour nous. On aurait pu continuer à nous assurer une bonne place au classement, et au final on va juste continuer à se battre. Mais justement, on va se battre jusqu’au bout pour atteindre notre objectif.