En délocalisant ce match à Anoeta et en parvenant à réunir près de 40 000 personnes dans l’enceinte habituellement occupée par les footballeurs de la Real Sociedad, l’Aviron voulait offrir une belle fête à ses supporters. Elle a été en partie gâchée par la victoire de la Section paloise, 20-30.

Et à la fin, c’est Pau qui gagne. Comme souvent, face à l’Aviron, ces dernières années, le club béarnais est sorti vainqueur du duel des Pyrénées-Atlantiques et s’est offert une victoire qui va compter dans la course au maintien, dans un stade Anoeta splendide et acquis à la cause des Bayonnais. “Bayonne, pour les gars du club, ça représente quelque chose. Il y a forcément un supplément d’âme, a reconnu Lucas Rey au coup de sifflet final. Ce n’était pas forcément un match comme un autre, on connaissait le contexte. Nous sommes rentrés sur le terrain et nous avons compris. Il y avait beaucoup de bruit pour les Bayonnais. Ça parlait partout de cette rencontre. Sur notre façon de jouer, nous l’avons préparé comme un match normal, mais on savait que ça allait être spécial, quelque chose d’unique dans notre carrière. C’est ce qui a fait que l’engagement a été multiplié.”

Piqueronies : “Certains supporters béarnais ont réussi à se faire entendre”

Seuls face à plus de 35 000 bayonnais, les Béarnais se sont nourris du contexte hostile pour préparer cette rencontre. “On savait que ça allait être très dur, il y avait tout contre nous et c’est peut-être ça qui nous a donné de la force”, glissait l’ailier Clément Laporte dans les couloirs d’Anoeta. Un instant plus tard, son manager, Sébastien Piqueronies, “admiratif” du stade dans lequel il venait de passer 80 minutes, poursuivait ainsi : “Bayonne méritait cette fête, leur saison est réussie. Ils ont rempli un stade de 40 000 personnes, bravo à eux, mais on ne voulait pas qu’être invités à la fête. On voulait y participer. Ce soir, ce n’était pas notre fête, c’était celle de nos hôtes, mais j’ai remarqué que certains supporters béarnais ont réussi à se faire entendre. C’est une fierté pour l'ensemble de l’équipe.”

Rouet : “Est-ce que c’était trop grand ? Je ne pense pas”

Si la Section avait le sourire en début de soirée à San-Sébastien, les Bayonnais, à contrario, avaient triste mine, bien conscients que ce qui devait être une fête venait d’être gâchée par la belle prestation du voisin palois. “C’est possible que nous ayons été inhibés, mais on ne se cherche pas d’excuse. Pau avait peut-être plus envie que nous, a regretté le troisième ligne Pierre Huguet après la rencontre. Cette défaite nous fait forcément mal au cœur. Nous avions envie que la fête soit belle pour donner du plaisir à tous les gens. Ce soir, c’est une étape. Des défaites font grandir. Il faudra se souvenir des images à la fin du match pour montrer autre chose sur cette fin de saison.”



Guillaume Rouet et les Bayonnais n'ont pas réussi à s'imposer dans l'antre d'Anoeta Icon Sport - Icon Sport

Imprenable à Dauger, Bayonne aura donc chuté à la maison, mais pas dans son enceinte habituelle. “Est-ce que c’était trop grand ? Non, je ne pense pas. Le constat, c’est que nous n’avons pas mis les ingrédients pour que la fête soit plus belle. Je ne sais pas si nous avons été inhibés, mais nous avons fait des fautes inhabituelles, nous n’avons pas réussi à conserver le ballon. On perd et c’est mérité”, a affirmé Guillaume Rouet quelques minutes plus tard. “L'événement était extraordinaire. Trop ? Non, car on est sportif, on veut vivre de telles émotions, a ajouté le manager ciel et blanc Grégory Patat. Un stade plein comme ça, ça valorise notre championnat.” Ce n'est pas faux. Et le rugby, d’ailleurs, reviendra à Anoeta dans moins de trois mois, pour les demi-finales du Top 14.