Après une lourde défaite 6-36 concédée sur la pelouse du Matmut Atlantique, face au Stade rochelais, le demi de mêlée Maxime Lucu s'est présenté en conférence de presse pour tenter de remotiver ses troupes. Lucide sur la prestation des siens, il veut tourner la page et se concentrer sur la fin de saison.

Face au Stade rochelais, l'Union Bordeaux-Bègles a encaissé hier sa deuxième défaite de la saison à domicile en championnat. Lourdement battus, les Bordelais ont même semblé rendre les armes en fin de rencontre. Un scénario qui permet aux Maritimes de prendre leur revanche sur le match aller.

Le demi de mêlée international, Maxime Lucu, s'est montré vexé de ce lourd revers encaissé pour cette reprise du championnat, surtout au vu du contexte et cette délocalisation au Matmut : " On est forcément vexé, cette défaite fait très mal. D'autant plus que c'est à la maison, devant autant de supporters et la manière n'y était pas aujourd'hui. Il y a un ensemble global qui fait que nous sommes vexés et c'est normal".

La Rochelle concasse Bordeaux et prend sa revanche ! 😮



Début du sprint final

Si cette défaite va faire très mal à la tête des hommes de Julien Lairle, Maxime Lucu veut tout de suite encourager ses troupes à repartir de l'avant pour la fin de saison. Pour lui, la qualification va se jouer dans ce sprint final et une victoire sur la pelouse du Racing 92 dans quinze jours est primordiale. "Maintenant, c'est à nous de décider. Soit on lâche et la fin de saison sera longue, soit on va chercher un succès sur la pelouse du Racing dans quinze jours et on se relance très vite dans cette course aux phases finales."



Pour cette fin de championnat et les cinq derniers rencontres, les coéquipiers du numéro 9 se rendront au Racing, à Toulouse et à Toulon. Côté réception c'est le LOU de Xavier Garbajosa qui a tout de l'adversaire direct qui se présente, puis la Section paloise.