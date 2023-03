Lors de la rencontre Lyon-Toulon (23-27) ce samedi après-midi, le demi d'ouverture Lima Sopoaga, entré en jeu, s'est brûlé au coude. Le All Black (16 sélections) a posté une image un peu "piquante" sur ses réseaux sociaux.

Terrain synthétique, terrain qui pique : voilà la devise que les rugbymen connaissent bien ! Et le Matmut Stadium de Gerland (Lyon) n'a pas échappé à cet adage. Lima Sopoaga en a d'ailleurs fait les frais au cours de la deuxième mi-temps. Entré en jeu à la place du trois-quart centre Maraku, il a lancé une action au milieu du terrain pendant la deuxième période qui lui a laissé des stigmates. Sur une percée, l'ancien joueur des Wasps chute et se brûle au coude. Et les images sont parlantes.

Love 4g pitches said no rugby player ever \ud83d\ude02\ud83d\ude02\ud83d\ude02?\ud83c\udffe?\ud83c\udffe pic.twitter.com/2BRl2g6rBf — Lima Sopoaga (@LimaSopoaga) March 26, 2023

Dans cette rencontre, le LOU et le RCT se sont rendus coup pour coup dans un match crucial pour la course à la qualification, dont les Varois sont sortis vainqueurs (27-23). Avec ce succès, les hommes du duo Azéma-Mignoni sont entrés dans le top 6 et peuvent croire plus que jamais à la qualification. Côté Lyonnais, cette défaite fait mal mais n'inquiète pas grandement leur place dans les six premiers.