Sorti sur blessure lors du match face à Lyon ce samedi, Cheslin Kolbe a quitté le terrain tête basse. Souffrant de la cheville, tout laissait entrevoir une blessure assez grave au vu de la réaction de l'ailier sud-africain. Mais à l'issue de la rencontre, Pierre Mignoni, manager du RCT, a donné des nouvelles plutôt rassurantes.

Autour de la 35e minute de jeu et alors que le Rugby Club toulonnais lançait une offensive fracassante sur la pelouse des Lyonnais, Cheslin Kolbe s'offrait son quatrième essai en Top 14 cette saison. Le Springbok redonnait l'avantage aux siens. Mais le plaisir fut de courte durée pour l'ailier. Juste après avoir aplati dans l'en but du Lou, en se relevant, l'ancien toulousain grimaçait en se tenant la cheville droite. Le staff médical intervenait immédiatement pour lui venir en aide. De longues minutes s'écoulaient au cours desquelles les médecins tentaient dans un premier temps de strapper le Toulonnais. Mais quand il fallut se remettre sur ses deux jambes, Cheslin Kolbe ne cachait pas sa douleur. Dans l'incapacité de marcher pour rentrer aux vestiaires, c'est la tête basse, en larmes, que l'ailier quittait la pelouse en voiturette.

Mignoni : "Il n'y a pas de fracture. C'est une entorse"

À l'issue de la victoire des siens, Pierre Mignoni a donné des nouvelles de son ailier : "A priori, il n’y a pas de fracture à déplorer, on parle apparemment d’une entorse. On attend des examens pour en déterminer la gravité. On a besoin de Cheslin, comme on a besoin de Gabin, et on va essayer de tout faire pour vite les retrouver.", expliquait le manager. Une blessure qui s'annonce visiblement moins grave que ce que l'on aurait pu imaginer puisque les premiers examens se sont avérés rassurants et n’ont pas révélé de fracture ni de rupture franche des ligaments. Mais il n'en reste pas moins que voir l'un de ses meilleurs ailiers rejoindre l'infirmerie pour une durée de plusieurs semaines serait un véritable coup dur pour le RCT. À l'aube des phases finales et après avoir intégré le top 6, Charles Ollivon et ses coéquipiers devront donc se passer d'un homme de plus...

Pour l'heure, le club de la Rade n'a pas officiellement communiqué sur la blessure de Cheslin Kolbe. Des examens complémentaires devraient rapidement livrer la durée définitive de son indisponibilité mais en tout état de cause, Cheslin Kolbe ne devrait pas manquer plus d’un mois de compétition. De quoi pousser un gros ouf de soulagement dans les rangs varois, qui espèrent également un retour de Gabin Villière d’ici deux à trois semaines.