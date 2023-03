De retour en club après avoir disputé le Tournoi des 6 Nations avec le Xv de France, Charles Ollivon est sorti victorieux sur la pelouse de Gerland à Lyon avec le RCT. Un retour heureux donc mais pas forcément si facile.

Alors que ce déplacement était présenté comme un match charnière pour les deux équipes, vous avez réussi l’exploit de l’emporter à Lyon. Quelles ont été les clés de ce succès ?

Ce qui a fait la différence, c’est qu’on a eu pas mal de réalisme, autant en première qu’en deuxième mi-temps. À chaque fois qu’on a marqué, les Lyonnais sont souvent revenus au score et cela a donné un match très serré, tendu jusqu’au bout, face à une belle équipe qui a pris beaucoup d’initiatives. Quant à nous, même si tout n’a pas été parfait, on a terminé la rencontre en se disant que tout le monde avait fait sa part de boulot.

Malgré la globale domination lyonnaise, vous n’avez en effet été menés que 8 minutes, entre la 27e et la 35e minute...

On a tenu le score et on l’a plutôt bien géré. Défensivement, nous avons été en place, je crois aussi que nous avons été plutôt bons dans notre stratégie. On a réussi à mettre en place ce qu’on voulait. Le petit matelas d’avance que nous avons pris était nécessaire car même si Lyon est toujours revenu, on a bien défendu notre ligne et su regagner du territoire. Ça nous a donné de la confiance et l’énergie pour tenir jusqu’au bout, le mental a fait le reste.

Votre conquête directe et votre banc ont aussi pesé de tout leur poids, notamment dans le combat au sol que vous avez plutôt dominé.

On a obtenu plusieurs pénalités sur nos pénaltouches qui nous ont rapporté des points, on a récupéré quelques ballons importants en mêlée, on les a gênés en touche… Concernant les zones de ruck, on se l’était dit dans la semaine : comme Lyon dispose de bons gratteurs, il fallait avoir des soutiens très proches. Cela fait pas mal de points de satisfaction mais on reste très humble : il faut juste continuer à être le plus performant possible.

Pour son grand retour à Lyon, le manager du RC Toulon s'est vu offrir par ses joueurs une victoire synonyme de grand retour du RCT dans le top 6. Une soirée parfaite qui s'est pourtant jouée à peu de choses...https://t.co/YeWO9kgPmn — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 26, 2023

Collectivement, vous avez en outre su canaliser les cellules de jeu lyonnaises, et surtout empêché Joshua Tuisova de causer de gros dégâts dans votre défense...

Même si on connaît les qualités de Josh, on l’avait bien analysé dans la semaine. Face à lui, on a d’abord cherché à bien fermer les intérieurs pour l’inciter à naviguer plus au large. Après, on peut travailler tout ce qu’on veut mais le moment venu, si tu ne te jettes pas sous les roues du camion, il t’emporte… Chapeau à toute l’équipe pour avoir si bien défendu contre la meilleure attaque du championnat, tout le monde a fait sa part.

À titre personnel, vous avez basculé sans transition du Tournoi des Six Nations au Top 14. Comment l’avez-vous vécu ?

Ça n’est jamais simple, on ne va pas se mentir. Mais ça fait partie du boulot et des contraintes qu’on connaît, alors on a basculé en 24 heures du Tournoi au Top 14 avec le plus d’envie et d’appétit possible, même si ça n’est pas facile, que ce soit mentalement ou physiquement. Tout le monde était content de retrouver les copains. Avec Toulon, on a été récompensés et franchement, c’est génial que que ça ait pu marcher comme ça.