Ce samedi, les Palois se sont offert une victoire sur la pelouse d'Anoeta. Après avoir fait tomber l'Aviron bayonnais pour la première fois de la saison à domicile, le manager de la Section paloise a évidemment souhaité récompenser ses joueurs avec une belle soirée en prévision, vidéo à l’appui.

Ce week-end des derbys a laissé entrevoir de belles surprises avec notamment la victoire des Palois sur le terrain de Bayonne. Pour ce match important, l'Aviron bayonnais qui a le top 6 dans le viseur, avait décidé de s'exporter sur la pelouse d'Anoeta. Une délocalisation qui aura finalement fait plus de mal que de bien aux hommes de Grégory Patat qui se sont inclinés dans un stade plein à craquer. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et les Palois n'ont pas boudé leur plaisir !

Piqueronies : "on a réservé de quoi boire des bières"

À l'issue de la rencontre, les Béarnais se rassemblaient en rond pour débriefer cette rencontre. À la fin de son discours, Sébastien Piqueronies annonçait la couleur d'une soirée au cours de laquelle la victoire serait fêtée comme il se doit : "Effectivement, on a réservé de quoi boire des bières. La première étape de ce soir démarre à San Sebastien et on va démarrer le bus plus tard que prévu.", assurait le manager de la Section paloise.

Une fête méritée pour la Section paloise qui s'éloigne un peu plus de la zone rouge avec ce succès et qui met un terme à une série de trois défaites.