Blagnac engrange, VRDR remporte le choc… Les résultats de la 22ème journée de Nationale avec Rugbyzone.tv

Blagnac continue sur son nuage et se hisse sur le podium, Valence-Romans s'impose dans le duel au sommet face à Albi, match nul entre les Bressans et les Berjaliens... Voici les résultats de la 22ème journée de Nationale.

Sur sa lancée, et toujours invaincu depuis le début de l'année, Blagnac a disposé de Hyères sur le score de 33 à 20 et s'invite sur le podium. Si les Caouecs grimpent d'une place, ils le doivent en partie à la défaite d'Albi. En déplacement sur la pelouse du dauphin Valence-Romans, les Albigeois ont chuté 20 à 6 et glissent au classement.

