À Parme, pour la 1ère journée du Tournoi, la bande à Ortiz et Mignot, le nouveau duo de manager, s’est imposée en Italie mais sans le bonus offensif (12-22). Les Bleues ont eu beaucoup de déchet dans cette rencontre jouée sous des conditions délicates. Grâce à ce succès, la France (3es) se place avant d’aller en Irlande.

C’était le match d’après. La médaille de bronze obtenue à la coupe du Monde, en octobre dernier, a été rangée au fond du placard, et les crampons en ont été sortis pour le retour du Tournoi des 6 Nations. Sous pression à la suite des premiers résultats, et notamment des victoires bonifiées de l’Angleterre face à l’Écosse (58-7) et du Pays de Galles face à l’Irlande (31-5), les Bleues avaient besoin de tourner la page face à l’Italie. À Parme, le nouveau chapitre a été écrit avec une victoire, mais avec le regret d'avoir laissé passer le bonus offensif (12-22). Sous la pluie, les Bleues ont été imprécises dans la zone de marque. Un secteur où elles vont devoir progresser pour la suite de la compétition.

Avec le vent dans le dos, les Françaises ont coincé les Italiennes dans leur camp dès le début de la partie. Sur une première bonne offensive, elles ont obtenu une pénalité. Bourdon, face aux perches, a sanctionné la faute grossière de Rigoni (0-3, 8e). À plus longue distance, pourtant en face des poteaux, la demi de mêlée n’a pas été en mesure de récompenser l’effort de son paquet d’avants (0-3, 16e).

Vernier, femme à tout faire

Sur une attaque au long cours, et malgré plusieurs pertes de terrain, les Italiennes ont su trouver une faille dans la défense françaises. Sur une passe à l’intérieur de Stefan, Sgorbini a percé le rideau défensif sur une vingtaine de mètres. Sur le rebond, Franco, en puissance, a donné l’avantage à son équipe contre le cours du jeu (7-3, 23e).



Heureusement, les Bleues ont été en capacité de se nourrir des fautes transalpines. Sur le renvoi, Muzzo a cafouillé sa réception. La mêlée de l’équipe de France, qui a récolté cinq pénalités dans cette partie, a mis la marche avant. À la suite d’un bon point de fixation de Ménager, Vernier, élue femme du match, a apporté la meilleure des réponses pour éviter d’entrer dans une période de doute (7-8, 24e).



Volontaire, mais imprécis, le XV de France féminin a été son pire ennemi. Dans le camp italien, et bien en place en défense, Boujard a été proche de commettre l’irréparable sur D’Inca. Ce plaquage haut directement à la tête a été sanctionné uniquement d’un carton jaune. L’ailière transalpine a été pris au moment où elle était en train de chuter (28e).



En infériorité numérique, les Bleus ont joué les transitions. Vernier, omniprésente, a joué rapidement une pénalité obtenue dans les 22 mètres adverses. Sur un côté fermé entrepris par Arbez, Boulard a été décalée sur une belle double sautée. À l’intérieur, Ménager a mis le pied en touche avant de marquer (34e).



À la suite d’une touche pas droite, les équipières de Forlani ont récupéré une mêlée. Sur un point de fixation de Vernier, Berthoumieu a joué dans son dos vers Arbez. Pour sa première sélection, la demi d’ouverture a pris un trou pour filer dans l’en-but (7-15, 34e). Un essai en infériorité numérique qui a donné de l’air juste avant de rentrer aux vestiaires.

La France a manqué d’efficacité

En deuxième période, avec le vent dans le dos, les Italiennes ont retrouvé de l’avancée par le biais du pied. Après une intense domination, elles ont fait craquer leurs adversaires avec malice. En coin, d’Inca, sur une offrande de Stefan, a marqué sans opposition (12-15, 47e). Ce sera le seul temps fort laissé par les Bleues.



Dominatrices en mêlée fermée, elles ont occupé le camp italien. Mais face à des conditions de plus en plus délicates, avec une pluie intense, les en-avants ont été nombreux. La touche s’est déréglée, et les Françaises sont restées sous la menace d'une désillusion. L’imprécision dans la zone de marque a été le marqueur de cette rencontre pour Forlani, qui a réagi au micro de France 2 : « On savait que ça serait très dur. Elles n'ont rien lâché. C'est positif, c'est une première étape. Il faut régler des détails, on verra ça à la vidéo. »

Au bout d’un match haché, Boujard a illuminé les spectateurs. Sur un côté fermé désiré par Trémoulière, qui a apporté de la justesse en fin de partie, la casquée a usé du coup de la toupie pour tromper la vigilance italienne et marquer en coin (12-22, 75e).



Malgré des opportunités pour aller chercher un point de bonus offensif, les Bleues, épuisées, n’ont pas été assez justes dans les derniers gestes. Auprès du diffuseur, Pauline Bourdon a voulu jouer la carte de la positivité. « On avait envie de performer. Mais ce n'est jamais facile en Italie. C'est la victoire, elle est importante. On a mis de bons ingrédients. Les détails manquent encore. On se devra d'être plus précises. On a été en difficulté dans les rucks. Il faudra se pencher sur ça pour la semaine prochaine. C'est un nouveau cycle, un nouveau projet, un nouveau jeu. On va monter crescendo. On est fières de nous. »



Avec une semaine de travail en plus, le XV de France féminin devra montrer un meilleur visage en Irlande pour continuer à espérer la victoire finale dans ce Tournoi des 6 Nations.