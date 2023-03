TRANSFERTS - Selon nos informations, Enzo Sanga, le demi de mêlée de Brive, sera clermontois pour les deux prochaines saisons. Cette saison il a disputé dix rencontres avec le CAB.

Retour aux sources pour Enzo Sanga. Selon nos informations, le demi de mêlée de Brive (27 ans) sera Clermontois pour les deux prochaines saisons. Formé à l’ASM (2015-2017), puis passé par Montpellier (2017-2020) et Valence-Romans (2020-2021), le numéro 9 du CAB va donc retourner dans son club formateur à l’issue de la saison. Très peu utilisé cette saison (dix matchs dont deux en tant que titulaire), Enzo Sanga avait notamment marqué un essai dans la victoire homérique du CAB face à Clermont, lors du match aller.

Viallard vers la sortie ?

La signature de Sanga devrait impliquer le départ de Kevin Viallard. Le jeune demi de mêlée clermontois est en fin de contrat et a lui aussi été très peu utilisé. Miné par une blessure à l’épaule et l’émergence express de Baptiste Jauneau, le Corrézien de naissance devrait ainsi quitter l’ASM. Pour rappel, Sébastien Bézy et Baptiste Jauneau sont sous contrat jusqu’en 2024