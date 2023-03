Le Stade français a annoncé la prolongation de Laurent Panis pour une saison supplémentaire.



Laurent Panis prolonge d'une saison avec le Stade français. Le talonneur de 29 ans est désormais engagé jusqu'en 2024 dans la Capitale.

\u270d\ufe0f ???ℝ?ℕ? ℙ?ℕ?? prolonge d'une saison !



Au Club depuis les Poussins \ud83d\udc25

Bientôt 24 ans de bons et loyaux services ?#MadeInSFP | 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣\ud83d\udd1c2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/QgtpiiHDMF — Stade Français Paris (@SFParisRugby) March 25, 2023

Présent à Paris depuis son plus jeune âge, Laurent Panis n'a jamais quitté le club parisien depuis ses débuts lors de la saison 2015-2016. "C'est une grande fierté, a réagi le joueur sur le site du club. C'est une belle histoire qui continue et qui j'espère continuera le plus longtemps possible".

Cette saison, le talonneur a disputé 12 matchs de Top 14 (quatre comme titulaire) et quatre rencontres de Challenge Cup. "C'est un rêve éveillé de pouvoir défendre les couleurs de cette équipe, nos supporters et Jean Bouin. Partager cette aventure avec des coéquipiers comme Mathieu De Giovanni, avec qui je joue depuis mes 7 ans, ou avec Paul Gabrillagues, depuis un peu moins longtemps, c’est magique".