Sorti après moins de vingt minutes de jeu en première période lors de la défaite à Castres ce samedi, le trois-quarts centre du Stade toulousain Sofiane Guitoune est blessé à un mollet, comme l'a expliqué son manager Ugo Mola après le match.

Également sortis à la pause, le deuxième ligne Richie Arnold et le demi de mêlée Paul Graou ont subi des coups, respectivement à une hanche et à une genou. Quant à l'arrière Melvyn Jaminet, il se plaignait d'un poignet et des côtes après un plaquage à retardement de Filipo Nakosi à la dernière minute.

Enfin, le trois-quarts centre Pierre-Louis Barassi, prévu titulaire, a dû déclarer forfait après avoir été malade. Comme son coéquipier Pierre Fouyssac la veille.