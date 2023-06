TOP 14 - Dans une rencontre accrochée et très importante pour les deux clubs, c'est le RC toulonnais qui décroche la victoire (23-27) sur la pelouse du LOU. L'objectif des phases finales est plus que jamais d'actualité pour les Varois.

Ce samedi après-midi, dans un des chocs de cette 21e journée de Top 14, le Lyon olympique universitaire recevait sur sa pelouse synthétique du Matmut Stadium Gerland le Rugby club toulonnais. Un match qui, pour les deux équipes, comptait double. Pour les locaux, une victoire permettrait d'asseoir sa place dans le top 6 tout en repoussant un adversaire direct. Les Varois, eux, n'avaient pas le droit à l'erreur puisque la défaite était interdite pour encore croire aux phases finales en fin de saison. D'ailleurs, il y a tout juste un an, au même moment de l'année, la même affiche avait eu lieu... avec un succès du RCT.

Douze mois plus tard, comme dans un remake, les Toulonnais ont récidivé en terre lyonnaise pour réaliser un nouveau gros coup et s'ouvrir en grand le champ des possibles à cinq rencontres du terme de la saison régulière. Si les joueurs coachés par Franck Azéma et Pierre Mignoni ont réussi cela, c'est d'abord grâce à leur réalisme, froid et piquant ce samedi dans la capitale des Gaules. A trois reprises, par Duncan Paia'aua, Cheslin Kolbe puis Waisea Nayacevalu, les Varois sont parvenus à passer la ligne d'en-but. Le tout alors que ce sont leurs adversaires qui ont dominé la partie autant territorialement qu'au niveau de la possession. "Ils ont été très bons sur les rucks et nous ont posé beaucoup de problèmes. Je pense aussi qu'on a laissé beaucoup d'occasions d'essais en première mi-temps ce qui nous a mis un coup au moral", regrettait Léo Berdeu, le buteur du LOU, quelques secondes après la sirène.

Toulon a sans doute perdu Cheslin Kolbe pour longtemps

Dans cette rencontre, l'autre fait important, si ce n'est cette victoire du RCT, c'est la blessure de l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe. En forme durant toute la première partie de ce match, il se montrait décisif à la 35ème minute de jeu, allant marquer le deuxième essai de son club qui lui permettait, à ce moment-là, de reprendre l'avantage au score. Malheureusement, sur cette action, en se relevant, il était touché à la cheville. Criant de douleur, il devait sortir de la pelouse sur la voiturette et ne pouvait retenir ses larmes, mauvais présage quant à la gravité de sa blessure. "Le voir dans cet état crier de douleur nous a tous retournés, avouait en fin de partie Teddy Baubigny, auteur de plusieurs grattages importants au cours de ce match. On va espérer que ce ne soit pas trop grave."

C'est donc sans son champion du monde 2019 que le RCT, retrouvé depuis plusieurs semaines après une entame de saison (très) délicate, est parvenu à l'emporter ce samedi à Lyon. "C'est une victoire importante qui va compter. On a eu du mal à commencer la saison et on commence à récupérer les points perdus chez nous en début de saison", expliquait ce même Baubigny, heureux du travail réalisé une semaine avant de recevoir les Cheetahs en Challenge Cup. Pour les Lyonnais, cette défaite, difficile à encaisser, devra être rapidement digérée pour ne pas que les vieux démons de l'année passée ne ressurgissent. "On a encore de grands rêves et on ne va pas lâcher, sans se mettre la tête au fond du seau", lançait Léo Berdeu, qui n'a pas manqué un coup de pied lors de cette rencontre.