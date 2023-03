Pour son grand retour à Lyon, le manager du RC Toulon s'est vu offrir par ses joueurs une victoire synonyme de grand retour du RCT dans le top 6. Une soirée parfaite qui s'est pourtant jouée à peu de choses...

Vous venez d'enchaîner 4 victoires lors des 5 derniers matchs. Mais celle-ci est peut-être celle qui fait le plus de bien...

Elle fait du bien comptablement, déjà. Il reste 6 rencontres, c’était un match charnière pour les deux équipes. La victoire n’assure évidemment pas la qualification, mais elle est importantes.

Qu'avez-vous retenu de ce match ?

Dans le contenu, j’ai vu des choses intéressantes même si, en tant qu’équipe, on leur a donné des choses un peu trop facilement sur des erreurs de stratégie, de discipline. J’ai eu peur à un moment que le match bascule à cause de ça. Ça ne s’est pas joué à grand-chose, à quelques rebonds parfois, on s’en est bien sorti sur deux ou trois coups. Notre victoire n’est pas pas imméritée, mais Lyon pouvait tout aussi bien marquer un essai de plus. C’est d’ailleurs bien pour ça qu’on ne prend pas les 3 points sur la dernière pénalité. Elle était trop lointaine pour prendre le risque d’une contre-attaque.

Quelles ont été les clés de votre succès ?

Quand tu affrontes la meilleur attaque du championnat, tu sais que ta défense va être mise à l’épreuve. Il fallait de la solidarité, de l’organisation. Je pense qu’on a dominé la bataille du jeu au sol, le banc nous a aussi fait du bien.

A lire aussi : Top 14 - Toulon réalise un gros coup à Lyon et entre dans le top 6

Vous entrez dans les 6 pour la première fois de la saison. C'est anecdotique ou pas ?

Bien sûr que c’est important. Chaque week-end, il y a des surprises. Tu entres dans les six, tu en ressors, tu reviens, et à la fin tout se jouera à un point. On le sait tous. L’an dernier, par rapport au classement à 6 journées de la fin, une seule équipe est sortie. Malheureusement, c’était Lyon. Personne va lâcher jusqu’à la fin, tout est remis en question chaque week-end, c’est la beauté de ce Top 14. Maintenant, il va y avoir une parenthèse de Coupe d’Europe à négocier, on va voir comment chacun va la gérer. À la fin, je pense que c’est celui qui aura le plus de blessés qui en subira les conséquences, comme toutes les saisons.

Quelles sont les nouvelles concernant Cheslin Kolbe ?

A priori, il n’y a pas de fracture à déplorer, on parle apparemment d’une entorse. On attend des examens pour en déterminer la gravité. On a besoin de Ches’, comme on a besoin de Gabin, et on va essayer de tout faire pour vite les retrouver.

À titre personnel, comment avez-vous vécu ce retour à Gerland ?

J’étais très content de revenir, bien sûr. J’ai reçu beaucoup de messages, de soutien. Le Lou est un club qui restera toujours dans mon coeur. Quand tu es sur le terrain et que tu lèves les yeux, tu vois tous les projets qu’on avait lancés qui se concrétisent. Et quand tu vois l’équipe qui est sur le terrain, ça valorise aussi le travail du staff actuel et de mes adjoints de l’époque. Tout cela a contribué au fait que Lyon soit devenu un club important depuis sa remontée en Top 14.