Pour cette rencontre de la 21ème journée de Top 14, Clermont recevait Brive. Les Jaunards se sont largement imposés 38-10 devant leur public du Michelin. Avec cette large victoire face à des Brivistes qui ont terminé à treize, Clermont se rassure en championnat.

Une défaite qui va faire mal pour Brive, assurément. Les Coujoux ont peiné à exister dans ce derby de la 21ème journée de Top 14 face à l’ASM Clermont, qui a été au-dessus dans tous les domaines de jeu (38-10). Les Brivistes ont été beaucoup trop indisciplinés dès les premières minutes de jeu et repartent du stade Marcel Michelin avec six essais encaissés, et surtout deux joueurs suspendus. L’opération maintien, déjà mal embarquée, se complique …

Des Brivistes à la faute

Les premières minutes du match avaient donné le ton. Cinq minutes, et déjà deux pénalités, Belleau manquant l’occasion d’ouvrir le score à ce moment. Bituniyata en faisait les frais avec un carton jaune (10ème), frappant le visage de Belleau alors qu’il essayait de prendre le ballon. Sur la cinquième pénalité (13ème), c’était Esteban Abadie qui prenait à son tour un jaune pour une faute dans un ruck. En supériorité, Clermont pouvait créer un maul qui amenait Falgoux à l’essai (5-0, 14ème).

