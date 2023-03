TOP 14 - Coup dur pour le RCT. Devant à la pause à Lyon, les Toulonnais ont perdu leur fantasque ailier sud-africain, touché à la cheville en inscrivant le deuxième essai des siens. Une voiturette a été nécessaire pour qu'il puisse sortir.

Grosse perte pour Toulon. En déplacement à Lyon, le RCT est dans l'obligation de s'imposer pour rester dans la course à la qualification. Et elle pourrait se faire sans un élément crucial de la bande à Pierre Mignoni et Franck Azéma. Chelsin Kolbe, en célébrant son essai inscrit à la 35ème minute de jeu, a ressenti une vive douleur à la cheville. Le champion du monde sud-africain a dû sortir sur une voiturette, alors qu'il pouvait difficilement poser le pied au sol.

C'est un nouveau coup dur pour les Varois alors que l'ailier semblait enfin revenir à son meilleur niveau. Son essai face à Lyon en est la preuve, avec un crochet intérieur dont il est le spécialiste. Il avait déjà été touché en novembre et avait manqué plus d'un mois de compétition.