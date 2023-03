Anthony Belleau avait le sourire à l’issue de la large victoire clermontoise contre Brive (38-10). Le demi d’ouverture de Clermont a marqué deux essais mais restait frustré de ses pénalités manquées.







Anthony, c’est une victoire qui fait du bien après un contexte sous pression…



C’était important pour nous de bien redémarrer surtout dans un derby contre Brive. Ils étaient en danger et on savait que cela pouvait être difficile après une longue pause. On a su mettre notre jeu en place et développer des séquences intéressantes. Dès cette semaine on a parlé de l’importance de ce derby de Brive. On s’est souvenu du match aller, Christophe avait ciblé cette rencontre. On a vite été mis au diapason avec des entraînements à haute intensité. Des anciens sont venus nous parler également, le public nous a beaucoup aidé et je les en remercie.



Vous avez marqué deux essais, à quel point êtes-vous satisfait de votre performance ?



Cela fait toujours plaisir mais il y a eu beaucoup de déchets à titre personnel sur le jeu au pied. J’étais tendu en début de match mais je me suis rattrapé. Cela prouve qu’il y a des choses à travailler et c’est à moi de redoubler d’efforts. On a vite pris le score mais il faut faire en sorte que ça n’arrive pas à tous les matchs, surtout en phase finale. On joue Bristol la semaine prochaine et ça ne passera pas.



Étiez-vous crispé ?



Je me sentais bien dans le jeu c’était simplement l’aspect technique qui m’a perturbé. Ça n’engage que moi mais sur un match serré ça peut avoir son importance. J’ai manqué trois coups de pied manqués, ce sont des points qui comptent et je suis conscient de mes tirs au but. Dès lundi je vais me remettre au travail. J’accorde énormément d’importance à cela et je me sentais un peu tendu. Christophe m’a dit de me détendre j’ai soufflé un coup. Et je me suis remis dans le bain. En deuxième période on est reparti… c’est du travail personnel rien de plus.

[TOP 14] Quel multiplex de folie avec trois victoires à l'extérieur ! Toulon intègre le top 6 alors que Perpignan entre dans la zone rouge \ud83d\ude31



Pour revivre les matchs et découvrir les réactions ainsi que les comptes-rendus de chaque match, rendez-vous sur Rugbyrama ! ? pic.twitter.com/t8lThIWpIW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 25, 2023



Christophe Urios vous a relancé. Vous sentez-vous plus en confiance ?



À son arrivée il voulait faire bouger les lignes et je suis content de la confiance qu’il m’accorde. Il m’avait un peu challengé à son arrivée. Maintenant il faut qu’on enchaîne les résultats notamment à l’extérieur. Je suis content et j’espère que cela va continuer. On a une belle fin de saison à jouer et on doit surtout être performant hors de nos bases.



Vous avez eu beaucoup de ballons à négocier c’est un signe positif de cette victoire…



Oui on a pu envoyer un peu de jeu. Brive a pris des cartons jaunes mais il ne fallait pas surjouer. On a manqué un peu de précision dans la zone de marque. Je pense qu’on a manqué de patience et de précision. Christophe avait mis l’accent dessus et je pense qu’on le reverra à la vidéo.



Comment envisagez-vous cette fin de saison ?



Je pense qu’il ne faut pas se poser de questions. Il reste un dernier bloc on est un cran derrière mais tout peut arriver surtout si on enchaîne des victoires à l’extérieur. Il faut continuer à être conquérant à domicile, les phases finales de Challenge Cup seront importantes aussi au vu de l’histoire du club avec les compétitions européennes. On a une belle carte à jouer et il ne faut pas avoir de regrets.