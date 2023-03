RUGBY A XIII - Samedi noir pour les clubs français. En déplacement à Leeds, les Dragons Catalans ont fini par s'incliner 32 à 22, après avoir mené pendant une large partie de la rencontre. De son côté, Toulouse a lourdement chuté sur la pelouse de Sheffield 32 à 4 et perd du terrain sur la première place.

Un samedi à oublier pour les clubs français. En déplacement sur la pelouse mythique de Headingley, les Dragons Catalans comptaient bien faire perdurer leur série d'invincibilité. Après avoir mené pendant une longue partie de la rencontre, les partenaires d'Arthur Mourgue ont chuté face à Leeds 32 à 22 et restent à la deuxième place du classement.

Et tout démarrait pour le mieux pour Perpignan, avec un essai de grande classe de Tom Davies, avec un plongeon "Superman" pour conclure en bout de ligne dès la 3ème minute de jeu. Mais les Rhinos ont répondu par le jeu et n'ont pas cessé de harceler une défense catalane qui a su tenir malgré tout. Contre le cours du jeu, et avec une efficacité diabolique, les Catalans rentraient aux vestiaires avec un bel avantage, 22 à 8.

Première défaite de la saison pour les Dragons. pic.twitter.com/oChnut39ob — Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) March 25, 2023

La seconde période va se transformer en cauchemar pour les Dracs et ils vont prendre la marée anglaise. Encaissant cinq essais dans les quarante dernières minutes, sans marquer un seul point, le succès était impossible à aller chercher pour les hommes de Steve McNamara. Une défaite 32 à 22 qui vient mettre fin au beau début de saison catalan qui devra se reprendre le week-end prochain, avec la réception de Castleford.

Toulouse chute lourdement

De son côté, Toulouse se déplaçait à Sheffield face à une équipe en forme en Championship. Mais les Toulousains ne sont jamais rentrés dans leur rencontre, en étant menés 26-0 à la mi-temps. Le mal était fait et malgré une réaction du TO en seconde période, le résultat final, 32 à 4, reste lourd. Les partenaires de Mathieu Jussaume, seul marqueur de la rencontre pour les Français, stagnent à la deuxième place du classement et voient Featherstone s'éloigner en tête.