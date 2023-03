Fred Quercy, auteur d’un bon match vendredi, est revenu sur la victoire des siens à Armandie. Il estime que son équipe s’est montrée très agressive et que le talent de Jérôme Bosviel a fait la différence.

Comment ressortez-vous de ce match ?

C’est une revanche sur toutes les défaites vécues dans les dernières minutes cette saison. Même si Carcassonne et Angoulême ont pris des points à l’extérieur. Je pense qu’on se fait du bien à la tête. On se rassure en voyant qu’on peut gagner chez le troisième qui vit une bien meilleure saison que nous. Est-ce que c’est eux qui ont baissé de rythme ou nous qui l’avons augmenté ? Je ne sais pas. Le match n’était pas beau à voir mais on a gagné.

On a beaucoup mis en avant les individualités montalbanaises. Ce vendredi soir, vous vous êtes comportés en équipe…

Je suis forcément d’accord puisqu’il y a quelque chose qui ne marche pas cette saison, on ne va pas se mentir. Après, on perd six matchs à la 80e minute. Si tu les gagnes, tu fais une saison qu’on peut qualifier de moyenne. Cette fois-ci, ça tourne pour nous. Après, on se l’est pelé. Concernant les individualités, elles existent. Je ne crois pas qu’on ait eu d’aussi bons joueurs un jour à Montauban. Mais si on savait ce qui pêchait jusqu’ici collectivement, on n’en serait pas là.

Néanmoins, on a senti chez vous une baisse de régime dans les vingt dernières minutes.

Ça a été compliqué. Il y a pas mal de joueurs qui ont enchaîné. Et surtout on a pas un jeu qui est super fluide, on ne va pas se mentir. On est basé sur pas mal de contacts, de coups… Les matchs sont longs, ça tire, mais il y en a deux qui arrivent qu’il va falloir gagner. Maintenant, il va falloir récupérer. On n’est pas capable de produire du jeu comme le fait Agen par exemple. Alors il va falloir s’accrocher, et maintenir ce club.

Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu aigri contre l’arbitre ce soir

Pourtant ce soir vous avez rivalisé…

Oui mais vous comprenez ce que je veux dire. On leur a pourri le match. On a joué avec nos qualités, avec nos joueurs. On leur a empêché de produire ce qu’ils sont capables de produire. On n’a pas joué le rugby qui leur convient mais c’est ce qu’il a fallu pour gagner.

Qu’avez-vous pensé de votre jeu d’attaque ce vendredi soir ?

Déjà, en défense, on a mis pas mal de gros plaquages. Sur le terrain, on ne se sent pas en danger. Après, on a une ligne de trois-quarts qui a pas mal bougé avec beaucoup d’iliens qui ont le sens du jeu.

Comment analysez-vous l’énorme match de Jérôme Bosviel ?

C’est la « Bose ». Il est fou, mais on fait avec (rires). Il est capable de tout. Des fois c’est un génie, des fois c’est un malade. Il est comme ça et ce soir c’est un génie. Parfois, ce sont des individualités qui font gagner des matchs. Sur son essai, il y a quelques mois, le rebond n’est peut-être pas avec lui. Après, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu aigri contre l’arbitre ce soir.

Pourquoi ?

En début de match, il y a trois fautes qui ne sont pas sifflées, soi-disant parce que le micro ne marchait pas. Je suis aigri car ça nous met dans le dur. On peut avoir une mêlée dans leur vingt-deux mètres, au final il la retourne… C’est pénible. Je suis content que l’on ait gagné car j’aurais été vert sinon.

En tout cas, vous vous rendez compte qu’il est plus simple de jouer au rugby en gagnant les collisions.

Je le vois pour un rôle comme le mien. Quand le copain à côté avance sur le plaquage, c’est plus simple pour moi d’aller emmerder tous les rucks. Ça coupe les actions tout de suite, ça les embête, nous ça nous met en confiance.