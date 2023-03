Le Stade montois a su faire preuve de caractère pour résister au retour du Biarritz olympique et remporter le duel basco-landais (31-21) grâce à, notamment, dix points de son arrière Yoann Laousse-Azpiazu en toute fin de match.

Le Stade montois et le Biarritz olympique n’ont pas, pour seule similitude, le fait d’être des équipes du Sud-ouest. Elles sont aussi des formations sacrément joueuses, sont, derrière Oyonnax, les deux clubs qui marquent le plus de points en Pro D2 (612 pour Biarritz, 611 pour Mont-de-Marsan) et l’entraîneur des avants du BO Shaun Sowerby rappelait à juste titre cette semaine : “ces deux équipes se ressemblent un petit peu au niveau du jeu de profondeur et de largeur”.

A lire aussi : Une banderole des supporters de Biarritz en soutien des joueurs

Disputé dans un stade André-et-Guy-Boniface bien garni (9250 spectateurs), ce duel basco-landais fut enlevé, palpitant, et s’est soldé par une victoire des locaux devant leur public (31- 21), qui se sont ainsi rachetés après la piètre performance du week-end dernier et un revers malvenu à Carcassonne (37-09). “C’était un vrai bras de fer. Ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu une adversité de ce niveau-là avec autant d’impact et de vitesse. Je me suis régalé en voyant cette équipe de Biarritz jouer”, a avoué après coup l’entraîneur des trois- quarts du Stade montois, Stéphane Prosper.

Mont-de-marsan s’est nourri des fautes biarrotes

Si les Landais ont été plutôt dominateurs vendredi soir, ils ont surtout su se nourrir des fautes biarrotes pour prendre le large en première mi-temps, puisque sur les trois essais inscrits en 23 minutes, deux ont été quasiment offerts par Biarritz. Celui signé Alexandre De Nardi est arrivé après un jeu au pied d"Auguste Cadot contré par Aurélien Lisena (7-0, 8e) et un quart d’heure plus tard, Jules Even a profité d’une boulette de Kerman Aurrekoetxea

dans son en-but pour planter le troisième essai des siens (21-0, 23e).

Bien embarqués dans la rencontre, les Montois, pas assez précis en défense, ont été ensuite punis par le fond de terrain biarrot. Un secteur, pourtant, que le staff montois avait clairement identifié. “Les Biarrots sont dotés de très bons joueurs, ils ont des individualités capables de breaker”, avait en effet prévenu Patrick Milhet cette semaine.

La moitié des points pour Laousse

Comme on pouvait s’y attendre, donc, le BO a fini par réagir, mais le club landais a su faire preuve de caractère pour stopper l'hémorragie. “À ce moment-là, j’ai trouvé que nous avons été assez solides pour résister”, a apprécié Prosper. On notera aussi qu’après avoir été bousculé en conquête dans l’Aude, le club landais a été bien meilleur en touche (un seul lancé volé par Jalagonia, 34e) et plutôt dominateur en mêlée fermée, où il a récupéré

plusieurs pénalités.

A lire aussi : Montauban relance la course au maintien, Oyonnax solide leader... Les enseignements de la soirée

Au niveau des individualités, le Stade montois a été emmené par un Christophe Loustalot qui a été dans le rythme, aux côtés d’un pack dominateur. Devant, Michael Faleafa a beaucoup porté le ballon, et derrière, une nouvelle fois, Yoann Laousse-Azpiazu a été décisif. S’il n’est pas parvenu à empêcher Auguste Cadot de filer dans l’en-but montois à la demi-heure de jeu (mais pouvait-il faire autrement, puisqu’il était seul face à trois Biarrots ?), l’arrière jaune et noir a été remuant sur ses interventions dans la ligne, et il s’est sorti de situations pas faciles, comme sur le pressing défensif de Tyler Morgan près de l’heure de jeu (56e).

Surtout, dans la nuit landaise, Laousse-Azpiazu a marqué seize points, dont dix en fin de match. D’abord, l’arrière a passé une pénalité, qui a permis aux siens de reprendre l’avantage au score (24-21, 61e). Il a ensuite parfaitement senti le coup, à cinq minutes de la sirène, en remontant à la main un ballon depuis la ligne médiane et en jouant bien le coup avec Alexandre De Nardi, pour finalement planter le quatrième essai de son équipe qu’il a transformé (31-21, 76e) et ainsi libérer le stade André-et-Guy-Boniface.