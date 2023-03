Lors de cette rencontre contre Montauban (perdue 22-26), les Agenais ont été pris dans l’envie et dans l’agressivité. Ils ont aussi manqué de précision sous les chandelles. Comptablement, le SUA se tire une balle dans le pied.

Tout le monde attendait beaucoup mieux de la part du troisième de Pro D2. Surtout face à une équipe relégable. Mais les Agenais ont été dominés dans de nombreux secteurs. Le plus embêtant est sans doute que Montauban a montré plus d’envie. "Pendant une semaine, il est difficile de travailler tous les secteurs. Mais dès demain (samedi), on va se remettre au boulot. Et notamment travailler la base de notre sport qui est le combat", a ainsi livré Bernard Goutta après le match.

Stratégiquement aussi, l’expérience montalbanaise a pris le dessus. Les chandelles de Bosviel et de Venter, bien ciblées, ont permis de maintenir le SUA sous pression. "Nous savons que nous avons un bon jeu au pied de pression. Que cela soit notre demi de mêlée ou notre demi d’ouverture, ils ont carte blanche sur le terrain dans ce domaine" précise Pierre-Philippe Lafond.

Auteur de 21 points sur la pelouse d'Armandie, Jérôme Bosviel a permis à Montauban d'aller chercher un succès crucial pour le maintien. Icon Sport - Loic Cousin

Rares ont été les quilles récupérées par les Lot-et-Garonnais. Quant à savoir si ce domaine avait été ciblé par les Sapiacains, Fred Quercy a une petite réponse : "Moi, j’attends qu’elles tombent les chandelles. Mais évidemment que Jérôme et Shaun ont analysé ce secteur à la vidéo. Il y a un gros travail derrière tout ça".

Un déplacement à Oyonnax pour se relancer

Les Agenais avaient l’occasion de faire la grosse opération du week-end en retrouvant potentiellement la place de dauphin. Il n’en est finalement rien. "Nous réalisons une prestation honteuse" confirme Thomas Vincent. Son équipe encaisse une cinquième défaite à Armandie cette saison. Difficile en ce sens de se stabiliser dans les premières places, même s’il n’y a pas le feu au lac.

La semaine prochaine, Bernard Goutta et ses hommes se déplaceront à Oyonnax. Ils y affronteront une équipe en pleine confiance. Mais cette année, les Agenais ont prouvé qu’ils avaient les ressources pour réagir. Surtout à l’extérieur.