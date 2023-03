Retrouvez en avant-première les principales informations transferts des championnats professionnels français et internationaux. Cette semaine, beaucoup de mouvements en Top 14, en Pro D2, mais aussi à l'international. Voici les coulisses du mercato !

Racing 92 : Le Bail arrive, Joseph revient

Clovis Le Bail (27 ans) devrait bientôt découvrir un deuxième club pro. Engagé avec la Section paloise jusqu’en juin 2024, le demi de mêlée ne devrait pas effectuer sa dernière année de contrat avec la formation béarnaise. Comme indiqué par Sud Ouest, le Nantais d’origine aurait trouvé un accord pour rejoindre le Racing 92 lors de la prochaine intersaison. Des discussions avaient débuté avec le Stade français en décembre dernier mais elles n’avaient pas abouti. Il sera accompagné dans son déménagement pr Jordan Joseph (22 ans).

Un doute existait quant au devenir du troisième ligne de la Section paloise. Ce mercredi, l’ancien joueur de l’équipe de France U20 a confirmé après de L’Équipe qu’il retournerait au Racing 92 la saison prochaine, après deux années de prêt à Pau. En deux saisons, le troisième ligne a disputé 35 matchs sous les ordres de Sébastien Piqueronies et a inscrit dix essais. « Je reviens à Paris, dans la ville où j’ai grandi. Mais au-delà de ça, le projet avec Stuart Lancaster a l’air énorme. J’accroche au projet et j’ai super envie d’en être. »

Nouvelle-Zélande : Robertson futur sélectionneur

Scott Robertson (48 ans) sera le prochain sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, après la Coupe du monde. La fédération néo-zélandaise a annoncé l’information via un communiqué ce mardi. L’actuel entraîneur des Crusaders de Canterbury (48 ans), multititré avec sa franchise, succédera à Ian Foster, avec un contrat courant jusqu’en 2027. Une annonce sans grande surprise alors que l’ancien joueur de Perpignan (2003-2006) était le grand favori pour prendre la tête des All Blacks et qu’il avait publiquement annoncé son intention d’entraîner la Nouvelle-Zélande.

Castres : Kockott quittera le club cet été

Rory Kockott a annoncé, sur ses réseaux sociaux, ce mardi, qu’il quittterait le Castres olympique au terme de cette saison. « Douze ans plus tard, de nombreux rêves qui se sont réalisés. Le moment est venu de prendre une nouvelle route. Une nouvelle direction », a indiqué l’ancien demi de mêlée, international à 11 reprises avec le XV de France. Lors de la dernière intersaison, le Sud-Africain avait raccroché les crampons, intégrant le staff de Pierre-Henry Broncan en qualité d’entraîneur de la défense. Depuis, il a rechaussé à quatre reprises les crampons pour pallier les absences au poste de demi de mêlée.