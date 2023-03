Si une belle fête s’annonce demain, à Anoeta, ce duel des Pyrénées-Atlantiques est aussi une rencontre importante dans la bataille à la qualification pour l’Aviron, et un résultat positif à “Donosti” permettrait aux ciel et blanc de basculer définitivement dans la course à la phase finale.

À six journées de la fin de la phase régulière, l’Aviron bayonnais ne surprend plus grand monde et c’est dans l’optique de la qualification aux barrages que le promu va recevoir la Section paloise, samedi, à 17 heures. “C’est un match important pour notre avenir, avoue Gerard Fraser, l’entraîneur des arrières de l’Aviron. Si nous avons des rêves d’aller plus loin, ça commence ce week-end.” Au classement, les partenaires de Camille Lopez sont toujours sixièmes, avec deux points d’avance sur Toulon (7e) et trois sur le Racing (8e), tout en sachant que ces deux équipes se déplacent chez des membres du top quatre ce week-end. “Nous n’avons pas fait de calculs depuis la première journée, donc on ne va pas commencer à en faire aujourd’hui, sourit l’ancien demi d’ouverture. Nous allons juste chercher à être performants et bons, pour contrôler notre destin.”

Au vert à partir de vendredi

Si Bayonne va exceptionnellement changer de stade, puisque la rencontre n’aura pas lieu à Jean Dauger, mais à Anoeta, les Basques ont cherché à garder une semaine de préparation somme toute classique. Du moins jusqu’à jeudi, puisque tout le groupe ciel et blanc est parti au vert vendredi matin à Saint-Sébastien, pour prendre ses marques à Anoeta. D’ailleurs, les Bayonnais passeront les nuits de vendredi et samedi en Gipuzkoa, puisqu’un brunch en Hegoalde est prévu au lendemain du match. “Nous essayons de conserver nos habitudes, je pense que c’est important, estime le technicien arrivé sur la Côte basque cet été. Cependant, ce qui change, c’est le niveau de

concentration que l’on a au niveau des entraînements. C’est un match important, un événement intéressant pour les joueurs, le staff, le club. Tout le monde veut y participer.” Après s’être entraîné normalement cette semaine, Olajuwon Noah, qui a repris avec le collectif depuis le début du mois, devrait faire partie du groupe élargi. En revanche, Luke

Morahan, toujours en délicatesse avec son pied, ne pourra pas prendre part à cette rencontre.

Bayonne devra se méfier du fond de terrain palois

Face à une équipe paloise réputée joueuse et qui possède un fond de terrain dangereux, avec un trio Maddocks-Laporte-Ikpefan souvent redoutable (17 essais à eux trois, sur les 47 inscrits par la Section cette saison en Top 14), l’Aviron devra être particulièrement précis dans son jeu au pied, pour ne pas donner trop de munitions aux Béarnais. “Ces joueurs-là aiment contre-attaquer et jouer ballon en main, prévient l’ancien entraîneur du RC Vannes. Cette équipe sait être dangereuse sur chaque action, elle marque des essais dans le désordre ou sur des phases de conquête. Elle va poser des problèmes à notre défense. Il faudra qu’on trouve des solutions pour les mettre sous pression dans leur camp, sans qu’ils aient de ballons faciles à relancer.”

Retrouvez les compositions du Bayonne - Stade français de 2014, le dernier match de rugby disputé à Anoeta ! https://t.co/m4ascL7gRy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 22, 2023

Les Bayonnais savent, aussi, que Pau a un besoin vital de points et que ces formations-là sont souvent difficiles à manœuvrer, d’autant que les Palois auront probablement envie de rattraper les deux points perdus à l’aller, puisque l’Aviron était venu accrocher un match nul au Hameau la veille de Noël (22-22). “Ce match, ça reste un derby et sur des rencontres de ce genre, on ne sait jamais à quoi s’attendre, poursuit Fraser. Après, Pau est une équipe qui

joue et nous aussi, nous aimons jouer.” Alors tout est réuni pour que ce Bayonne-Pau donne lieu à une belle fête, non ?