TOP 14 - Le Stade rochelais se déplace à Bordeaux ce week-end lors de la 21ème journée de Top 14. Les Rochelais, qui ont perdu à domicile face à l'UBB, se rendront au Matmut Altantique avec une équipe très compétitive : Uini Atonio sera titulaire au poste de pilier droit et Grégory Alldritt débutera sur le banc. A noter le retour dans le groupe de Matthias Haddad et la présence sur le banc du jeune Reus. En l'absence de Jalibert, le club girondin fait confiance à Holmes, et aux internationaux français Lucu et Falatea. Moefana débutera sur le banc.