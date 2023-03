TOP 14 - Duel sur les rives de la Méditerrannée lors de la 21e journée de Top 14 entre Perpignan et Montpellier. Les Catalans restent sur trois victoires de rang à domicile en Top 14. Posolo Tuilagi (18 ans) revient du Tournoi des Six Nations U20 et sera titulaire. Blessé de dernière minute lors du match face à Clermont, Léo Coly est de retour sur le banc côté montpelliérain.

Le XV de départ de Perpignan : 15. Tedder ; 14.Dubois, 13.Taumoepeau, 12.De La Fuente (cap.), 11.Crossdale ; 10.McIntyre, 9.Deghmache; 7.Oviedo, 8.Lemalu, 6.Shields ; 5.Tuilagi, 4.Labouteley ; 3.Joly, 2.Lam, 1.Lotrian. \u2728 ?? ????? \u2728



Voici le XV de départ pour affronter @MHR_officiel pour la J21 de TOP 14 !?\ud83d\udd34



La composition vous est offerte par notre partenaire @GroupeSaur\ud83d\udca7



\ud83c\udfc9 J21 - TOP 14

\ud83d\udc8a USAP \ud83c\udd9a MHR

\u23f0 Samedi 25 mars - 17h00

\ud83c\udfdf\ufe0f Ouverture des portes - 15h00

? Guichets fermés pic.twitter.com/1JwdMonq5H — USAP (@usap_officiel) March 24, 2023 Remplaçants : 16.Montgaillard, 17.Tetrashvili, 18.Moreaux, 19.Eru, 20.Galletier, 21.Rodor, 22.Sawailau, 23.Fia. Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Rattez, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Garbisi, 9. Reinach ; 7. Dakuwaqa, 8. Mercer, 6. Van Rensburg ; 5. Duguid, 4. Chalureau ; 3.Lamositele, 2. Giudicelli, 1. Fichten. \ud83d\udd25 LA COMPO DES CISTES \ud83d\udd25



\ud83d\uddc3 @MHR_officiel

\u23a3\ud83d\udcc2 Saison 2\u20e3,2\u20e32\u20e3,2\u20e3-2\u20e3,2\u20e33\u20e3,3\u20e3

\u23a3\ud83d\udcc2Compo

\u23a3 \ud83d\udd34? #J21



#TeamMHR \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f #USAPMHR pic.twitter.com/CSrxN80XT9 — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) March 24, 2023 Remplaçants : 16. Paenga-Amosa, 17. Forletta, 18. Stooke, 19. Nouchi, 20. Coly, 21. Lucas, 22. Carbonel, 23. Thomas.