TOP 14 - Choc du haut de classement entre Lyon et Toulon dans cette 21e journée de Top 14. Les deux équipes retrouvent leurs internationaux, avec Ethan Dumortier, Romain Taofifenua, Beka Saginadze et Davit Niniashvili côté lyonnais ; Charles Ollivon, Dan Biggar et Beka Gigashvili à Toulon.