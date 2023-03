TOP 14 - Castres accueille le leader toulousain pour un derby qui va compter lors de la 21ème journée de Top 14. Les Castrais luttent pour leur maintien et pourront compter sur une paire de centres Cocagi - Séguret. Les Toulousains sont eux privés de Dupont, Ntamack, Baille et Ramos. Ugo Mola a choisi une charnière expérimentale avec Graou et Nanaï-Williams à l'ouverture.

Le XV de départ de Castres : 15. Dumora (cap.) ; 14. Palis, 13. Séguret, 12.Cocagi, 11.Nakosi ; 10. Urdapilleta, 9.Arata ; 7.Ardron, 8. Kornath, 6.Champion de Crespigny ; 5.Staniforth, 4.Pieterse ; 3.Hounkpatin, 2.Barlot, 1.Walcker. Remplaçants : 16. Humbert, 17. Tichit, 18. Delaporte, 19. Maravat, 20. Fernandez, 21. Le Brun, 22. Botitu, 23. Chilachava. \ud83d\udd35 ??? ?? ????????? \u26aa\ufe0f

avec la Banque Populaire Occitane !

Nos supporters vous annoncent les 23 Olympiens qui affronteront le @StadeToulousain demain à 15h00 au stade Pierre Fabre ! \ud83d\udd25



???? ???????? ! \ud83d\udc4a#TeamCO #VotreDerby #COST #TousEnsemble pic.twitter.com/VHtD1NMqqB — Castres Olympique (@CastresRugby) March 24, 2023 Le XV de départ de Toulouse : 15. Jaminet ; 14.Delibes, 13.Barassi, 12.Guitoune, 11.Lebel ; 10.Nanaï-Williams, 9.Graou ; 7.Brennan, 8.Roumat, 6.Elstadt ; 5.Arnold, 4.Vergé ; 3.Ainu’u, 2.Mauvaka (cap.), 1.Neti. \ud83d\udccb #COST I ?? ????? \ud83d\udc4a



\ud83d\udc65 Découvrez nos 23 Stadistes alignés pour le déplacement à Pierre Fabre, face à nos voisins Castrais, demain à 15h \u2b07\ufe0f pic.twitter.com/eiHFuL83vX — Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 24, 2023 Remplaçants : 16. Cramont, 17.Duprat, 18.Meafou, 19.Placines, 20. Page-Relo, 21. Chocobares, 22. E.Retière, 23.Mallez.