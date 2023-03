À quelques heures du derby face à Brive (samedi, 17 heures), Christophe Urios annonce la couleur et veut voir une équipe de Clermont avec du caractère après un "très mauvais match" à Montpellier.

Comment sentez-vous le groupe ?



On est monté crescendo. Autant sur le début du mois de mars on n’était pas connecté, autant aujourd’hui je sens tout le monde concentré. Mais le juge de paix sera demain 17 heures.



Quel est l’enjeu de ce derby face à Brive ?



Je ne connais pas bien le derby du Massif central mais j’en ai vu d’autres. Ce sont deux équipes mal en point, et je trouve que ce match resserre les hommes autour d’un projet, d’un territoire et des supporters. Ça participe à l’union du club. Brive sera déterminé pour prendre le maximum de points.



Quel regard avez-vous sur le match aller ?



Au début du match, je m’étais dis que ça allait être dur pour Brive… puis à la fin que c’était dur pour Clermont. Mais je m’en fiche de ce qu’il s’est passé avant. Je suis concentré sur ce qu’il se passe depuis le 23 janvier. Ce qui m’intéresse est ce qu’il va se passer devant pas derrière.



Que vous inspire cette équipe de Brive ?



C’est une équipe redoutable habituellement, et elle le sera d’autant plus car elle est confrontée à un vrai défi pour le maintien. Le CAB m’inspire du respect, de la crainte… Mais en même temps, on est chez nous et on sera prêt.



Qu’est-ce qui a changé dans la préparation de ce match ?



Rien. Il me tarde simplement d’être à 17 heures demain parce que je trouve que c’est une rencontre où on voit la puissance physique et mentale de notre équipe. Un peu comme face à Toulon. Ce sera un vrai test. On va voir où nous en sommes. Surtout du point de vue comptable.



Plus de 17 000 spectateurs sont attendus au Michelin. Avez-vous cette volonté de reconquérir le public également ?



Évidemment. Clermont est une équipe habituée à voir du monde au stade mais depuis que je suis ici on déçoit les supporters. Le match de Montpellier ne nous arrange pas. On a fait une très bonne rencontre face à Toulon mais les gens ne se retrouvent pas dans notre équipe aujourd’hui. On a besoin de notre public et de cette unité pour passer un cap parce qu’il y aura certainement beaucoup de Brivistes. J’attends d’être demain pour voir le caractère et l’ambition du groupe. Voir aussi si on est capable de se prendre en main et de maîtriser ce genre de contexte. Il faut qu’on embarque le public. Pour toutes ces raisons c’est un match important pour nous.

Les Clermontois restent sur une victoire face à Toulon au Michelin. Icon Sport - Icon Sport

Le match à Montpellier nous a coûté cher. On a perdu Alexandre Fischer pour un long moment et Judicaël Cancoriet pour quatre matchs. Quand on est en eaux troubles, on morfle. Mais c’est une vraie opportunité pour Lucas Dessaigne et Loïc Godener de se montrer. C’est une belle occasion !Très bon. Quand je suis arrivé il avait des problèmes de blessure, il a eu du mal à se retrouver mais depuis quelques temps il monte le curseur et j’avais envie de le voir face à Brive. C’est un joueur très expérimenté avec du caractère et pour lui aussi ce sera une vraie opportunité.