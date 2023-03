Pro D2 - Vannes poursuit sa série de victoires en s'imposant largement contre Rouen Normandie au terme d'un match offensif

Pro D2 - Arriver en retard à la Rabine n'était pas une option pour cette rencontre de la 25e journée entre Vannes et Rouen Normandie soldée par une large victoire des Bretons (47-24). Malgré 3 essais inscrits dans le premier quart d'heure, les Vannetais n'avaient pas vraiment fait le plus dur face à des Normands combatifs après la pause. Le bonus offensif permet au RCV de retrouver le top 6.

Les Vannetais étaient très pressés. Dans cette rencontre importante de Pro D2, la victoire de Vannes face à Rouen Normandie semblait s'être écrite à l'encre de Chine dès la fin du premier quart d'heure. La réalité fut finalement plus compliquée que cela dans une rencontre où les attaques ont nettement pris le dessus sur les défenses avec 11 essais au total. Et si Vannes a toujours mené tranquillement au score, le momentum les a abandonnés de longues minutes au retour des vestiaires.

3 essais en 6 minutes dans le 1er quart d'heure

Le match avait été parfaitement lancé par les joueurs de Jean-Noël Spitzer qui prenaient le camp adverse dès l'entame. La puissance des avants bretons faisait la différence et le premier tournant de ce match intervenait dès la 6e minute. Après trois fautes dans leurs 22m, les Rouennais recevaient un carton jaune logique pour leur ailier Paul Surano. Ces 10 minutes à 14 contre 15 seront fatales aux Normands. Sur la phase de jeu suivante, après une mêlée, les Vannetais marquaient un essai par le centre Sacha Valleau bien servi par son ouvreur Jean Chezeau (7-0, 10'). La mise serait doublée dans la minute suivante avec le coup de pied d'occupation manqué de Peter Lydon se transformant en une relance décisive de 80 m pour Vannes. Avec les relais de Valleau, Ruru puis Edwards, la pilier Phil Kite aplatissait (12-0, 12').

L'orage n'était pourtant pas terminé. Une nouvelle faute des Normands ramenait le jeu dans leurs 22m par une pénaltouche. Celle-ci était parfaitement négociée avec un gros travail du pack vannetais dont pouvait s'extraire victorieusement Cyril Blanchard (19-0, 15'). L'addition était corsée pour l'équipe de Nicolas Godignon impuissante pendant ses 10 minutes en infériorité numérique. Le retour à 15 contre 15 allait nettement rééquilibrer les forces. Après de longues secondes de possession dans le camp breton, les premiers points de Rouen Normandie étaient marqués sur un essai de Lucas Malbert qui terminait le bon travail des avants mené notamment par Lucas Costa (19-7, 26').

Avalanche d'essais avant la pause

L'essai des espoirs rouennais était rapidement oublié puisque trois minutes, plus tard, Vannes marquait un 4e essai, le doublé pour Blanchard, dans un exercice proche de son premier essai. Encore une fois le pack breton était trop puissant et terminait le travail en puissance par son talonneur (26-7, 30'). Le bonus offensif, atteint dès la 15e minute, était de retour dans l'escarcelle de Vannes... Pour une très courte durée. Chaque entrée dans les 22m d'une équipe offrait une grosse occasion d'essai. Celle-ci, les Rouennais ne la laissaient pas passer. Ope Peleseuma, bien aidé par le travail de fixation et la passe de Lydon, plongeait pour le 2e essai normand (26-12, 33').



Piqué au vif, le RCV ne voulait pas retourner aux vestiaires sur cette fausse note et repartait encore à l'assaut de la défense de Rouen. Le ballon passait rapidement de mains en mains en se déplaçant vers l'aile droite. Chezeau et Duplenne retrouvaient la puissance de Boulier pour fixer et servir d'une main un Romaric Camou bien lancé (33-12, 37'). Le bonus offensif était une nouvelle fois mérité avant la pause avec ce 5e essai de Vannes en 40 minutes.

Plus d'informations à suivre