Pro D2 : Oyonnax renverse Grenoble après un match animé et envoie un message fort à ses poursuivants

Pro D2 - Victoire renversante d'Oyonnax sur la pelouse de Grenoble ce vendredi (24-28) grâce à une très bonne deuxième période après un premier acte manqué. Les Oyonnaxiens ont marqué trois essais au retour des vestiaires pour prendre les devants tandis que Grenoble arrache le point de bonus défensif grâce à un essai de pénalité à la toute dernière seconde.

Ce sommet entre le leader Oyonnax et son dauphin Grenoble toutes ses promesses ce vendredi lors de la 25e journée de Pro D2 avec un match animé et très intense, finalement remporté par les Oyonnaxiens grâce à une très bonne deuxième période (24-28) au Stade des Alpes. Dominé pendant 40 minutes, Oyonnax a inversé la tendance au retour des vestiaires en profitant notamment de sa supériorité numérique après l'expulsion du Grenoblois Pio Muarua pour un plaquage haut. Grenoble a longtemps cru réaliser le gros coup de cette 25e journée mais doit finalement s'incliner, malgré l'essai à la dernière minute qui lui permet de prendre le point de bonus défensif, déterminant dans sa lutte pour garder sa deuxième place.

Grenoble maître en première période

Dès les premières minutes, les deux équipes ont proposé beaucoup d'intensité dans leurs impacts, avec un avantage à Grenoble qui a dominé la zone des rucks et inscrits le premier essai sur un contre magnifiquement mené par Romain Trouilloud, qui a d'abord contré un jeu au pied de Théo Millet avant de faire parler sa vitesse en tapant deux le ballon du pied pour aller aplatir dans l'en-but (5-0, 5'). Un essai qui a donné des ailes à Grenoble qui a presque tout réussi dans cette première période, sauf de se donner de l'air en marquant plus de points même si Thomas Fortunel a répondu présent au pied. À la mi-temps, Grenoble menait 11-3 mais évoluait à 14 suite à un carton jaune déjà pour Pio Muarua et Oyonnax était invisible offensivement malgré une pénalité réussie de Jules Soulan.

Au retour des vestiaires, Oyonnax a retrouvé son jeu et Jules Soulan a ramené son équipe à deux points avant le tournant du match pour Grenoble et l'expulsion de Pio Muarua qui venait à peine de revenir sur le terrain. En infériorité numérique, les Grenoblois ont tenu bon 15 minutes avant de céder sur un ballon porté d'Oyonnax, écroulé dans l'en-but, ce qui a obligé l'arbitre a sifflé un essai de pénalité (14-16, 67') et de sortir un nouveau carton jaune pour Luka Goginava. Dans la foulée de cet essai, Thomas Fortunel a redonné l'avantage à Grenoble sur une pénalité avant que la défense grenobloise ne prenne définitivement l'eau sur la fin du match.

Le bonus défensif précieux pour les Grenoblois

Après plusieurs tentatives des avants à quelques mètres de la ligne d'essai, Charlie Cassang a parfaitement servi son arrière Aurélien Callendret pour un deuxième essai (17-21, 71'). Sur le renvoi grenoblois, Cassang a ensuite profité d'une accélération de Joe Ravouvou, qui a profité des espaces, pour aller sceller la victoire d'Oyonnax. Battu mais pas abattu, Grenoble a poussé dans les dernières minutes pour aller chercher le point de bonus défensif qui pourrait bien être crucial dans la lutte à la seconde place grâce à son paquet d'avants qui a obtenu un essai de pénalité sur un ballon porté, écroulé sur la ligne d'essai (24-28, 80+3').

Avec cette victoire, Oyonnax est officiellement qualifié pour la phase finale même si cela ne faisait plus de doutes depuis quelques semaines déjà tandis que Grenoble voit la meute se rapprocher derrière lui mais conserve sa seconde place.