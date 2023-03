La Pro D2 continue de surprendre et cette 25ème journée n'y fait pas exception ! Le Biarritz olympique quitte le top 6 après sa défaite à Mont-de-Marsan au profit de Nevers, large vainqueur de Massy. Béziers s'en sort à la sirène tandis qu'Aurillac a eu peur jusqu'au bout face à Angoulême. La grosse performance est signée Montauban, qui s'impose sur la pelouse d'Agen et relance la course au maintien.

Mont-de-Marsan fait la différence en fin de match

Ce choc entre Landais et Basques a tenu toutes ses promesses ! Les deux équipes ont proposé du jeu et ont offert de bien belles actions. Si ce sont les joueurs du BO qui ont tenu le ballon dans les 20 premières minutes, les Montois ont frappé à trois reprises ! Un jeu au pied contré par Jules Even, a permis à Alexandre De Nardi de finir en bout de ligne. Léo Banos a marqué suite à un bon ballon porté. Enfin, Jules Even a aplati un ballon amené dans son propre en-but par Kerman Aurrekoetxea, qui construisait un alignement de joueur afin de taper au pied… Les Basques, piqués, se sont ressaisis. Auguste Cadot est allé à dame après une superbe action mêlant passe à l’aveugle et passes après contact. Revenus à 21-21 partout après des essais de Tyler Morgan et Tornique Jalagonia et soutenus par leurs supporters, les Basques ont payé cher une pénaltouche pas trouvée. Sur la contre-attaque, Yoann Laousse Azpiazu a scellé la victoire de Mont-de-Marsan en coin et a enlevé le bonus défensif de Biarritz (31-21)… Cruel pour ces derniers dans la course aux barrages. Les Landais, eux, remontent sur le podium.

4ème victoire consécutive pour Vannes

Plus la saison avance et plus Vannes semble être à l'aise dans ce championnat. Face à Rouen, les Vannetais l'ont emporté largement 47-24, grâce notamment à un début de première période canon. Les Bretons menaient déjà 19-0 après 16 minutes, avec trois essais inscrits et un bonus offensif virtuel en poche. Une rencontre très intense où les deux équipes n'ont jamais lâché leurs ambitions offensives. Longtemps, en deuxième période, les Rouennais ont privé les locaux du bonus offensif ; d'abord avec Mapapalangi, puis Peter Lydon qui permettait à son équipe de revenir à 33-24. Finalement, les Bretons accéléraient dans les dix dernières minutes. Le demi de mêlée Michael Ruru réveillait son équipe après un bon travail des avants (38-24) avant la libération à la sirène et l'essai du bonus offensif inscrit par Léon Boulier. Avec ce succès à 5 points, Vannes est à la sixième place de la Pro D2. Rouen est 12ème et ne possède plus que six points d'avance sur le premier relégable.

Béziers l’emporte à la sirène

En menant 12-3 après 15 minutes, les Biterrois pouvaient envisager passer une soirée tranquille et viser le bonus offensif. Il n’en fut rien, malgré les essais précoces de Nicolas Plazy et Jean-Baptiste Barrère. Réduits à 13 après les cartons jaunes de Nicolas Plazy puis de Jon Zabala, ils ont laissé les Carcassonnais réduire la marque avec un essai de Clément Clavieres. Toujours aussi indisciplinés, maladroits ballon en main, les joueurs de l’ASBH ont vu leurs adversaires revenir à coups de pénalités de Samuel Marques, futur joueur de… Béziers. Après une première tentative manquée à deux minutes de la fin, Victor Dreuille a marqué la pénalité de la gagne sous la sirène (18-17). Un ouf de soulagement pour des Héraultais qui ont quasiment assuré leur maintien. Carcassonne n’a pas confirmé son large succès contre Mont-de-Marsan le week-end précédent et n’est plus qu’un point devant la zone rouge.

Montauban relance la course au maintien

Quelle performance de Montauban qui relance complètement la course au maintien ! Sur la pelouse d'Agen, l'Union sportive montalbanaise s'est arrachée pour conserver le tableau d'affichage et résister au retour d'Agenais décidément loin d'être souverains à domicile cette saison (cinq défaites). Pourtant, sur le papier, la rencontre semblait déséquilibrée entre Agen, en quête d'une qualification directe en demi-finale, et Montauban qui lutte pour son maintien. Les Montalbanais, incapables de gagner depuis début février (cinq défaites consécutives), prenaient le score au bout du premier quart d'heure grâce à Bosviel, qui transformait son essai (7-6). L'ouvreur, auteur d'une grande performance (21 points dont un drop), voyait son équipe faire le break au bout du bout de la première période avec Bastien Guillemin, qui profitait d'un maul performant de ses "gros". Au retour des vestiaires, Bosviel donnait jusqu'à 11 points d'avance aux siens (15-26). Agen revenait certes dans la rencontre avec Zarantonello après une combinaison en touche, mais bien trop tard. Deuxième succès à l'extérieur pour les Vert et Noir, qui reviennent à un petit point de Carcassonne. Rien n'est fait en bas du classement !

Nevers enchaîne face à Massy

Avec sept victoires et un nul sur les dix rencontres de 2023, Nevers fini très fort cette saison. Mais les joueurs de Xavier Péméja ont eu du mal à battre la défense francilienne dans le premier acte. Les essais d’Arthur Barbier et de Shaun Adendorff ont été inscrits seulement après les cartons jaunes d’Alex Preira et d’Evrard Oulai. Dans le second acte, Nevers s’est lâché. Trois actions collectives ont été conclues en coin par Christian Ambadiang, à deux reprises, et Hugues Bastide. Mais les Nivernais auraient pu perdre le bonus offensif. Nathan Farrissier, pour sa dernière avec le RCME, puis Tom Deleuze ont réussi à marquer. Malgré une longue possession en fin de rencontre, Massy n’arrivera pas à empêcher Nevers d’empocher cinq points importants dans la course au top six (36-12). En revanche, pour les Franciliens, les chances de maintien en Pro D2 s’amenuisent un peu plus…

Aurillac a eu peur jusqu'au bout

Angoulême était proche, tout proche d'aller chercher une troisième victoire à l'extérieur cette saison. Vincent Etcheto et ses hommes pourront regretter longtemps cette dernière action, longue de pratiquement trois minutes où les Charentais campaient dans le camp d'Aurillac avant de commettre un en-avant fatal et permettre aux Aurillacois de vite envoyer le ballon en touche. Angoulême pourra se consoler avec le point du bonus défensif, qui comptera à coup sûr en fin de saison. Les Angoumoisins pourront aussi souligner qu'ils reviennent de loin dans ce match. En effet, Maituku inscrivait un essai précoce dans les dix premières minutes après avoir cassé la ligne d'avantage et, grâce à la botte d'Aucagne, Aurillac menait 13 à 3 à la pause et semblait à l’abri. Le chassé-croisé des buteurs se poursuivait dans le second acte (13-6 puis 16-6) jusqu'à la 71ème minute : moment choisi par Avei pour faire craquer le verrou cantalou. Un essai en force, après une touche à cinq mètres, transformé par Botica (16-13), qui nous ramène à cette dernière action et cette balle de match offerte aux Charentais... Ce point de bonus permet au SA XV de rester 13ème, Aurillac est 10ème à sept points du sixième.

Oyonnax sanctionne l’indiscipline grenobloise

Oyo s’est imposé en leader ! Pourtant, les Grenoblois ont vite ouvert le score. Après un ballon tombé d’Oyonnax, poussé au pied sur une cinquantaine de mètres, Romain Trouilloud a aplati dans l’en-but adverse. Dans un premier temps, le FCG a aggravé la marque par la botte de Thomas Fortunel quand Jules Soulan, lui, manquait la cible. Mais une fois la mire réglée par l’ouvreur d’Oyonnax, l’écart s’est réduit. Surtout en seconde mi-temps, où les Grenoblois se sont montrés plus indisciplinés, à l’image de Pio Muarura, expulsé après deux gestes dangereux sur Jules Soulan. Malgré une défense valeureuse, Grenoble a craqué en fin de match. Monsieur Rozier a fini par siffler un essai de pénalité pour Oyo. À treize après le carton jaune de Luka Goginava, le FCG s’est effondré. Sur une magnifique sautée de Charlie Cassang, Aurélien Callandret a marqué. Charlie Cassang, encore lui, a profité des espaces dans la défense adverse pour marquer. Les joueurs de Joe El Abd ont poussé pour prendre le bonus offensif, mais ce sont finalement les Grenoblois qui ont glané un point, grâce à un essai de pénalité (24-28. Oyonnax confirme son statut de leader dans ce choc. Le FCG recule à la troisième place du classement.