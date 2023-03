Le deuxième ligne aurillacois, auteur d’un geste crucial dans les derniers instants, revient sur la partie mitigée des siens. Le résultat et la victoire sont à retenir selon lui, mais le plus dur est à venir.

Racontez-nous cette action salvatrice de votre part avec ce dernier ballon gratté ?

C’est tout simple. Je vois que le mec en face fait un en-avant, je me couche et je récupère le ballon. Un coup de chance important on peut dire.



Malgré tout, vous avez beaucoup subi ce soir ?

Et notamment sur cette dernière action c’est vrai, mais on peut être fier de nous. Elle était longue et tout le monde n’était peut-être pas lucide, voire dans le rouge carrément. À la fin, Soyaux envoyait du jeu de partout.



Cela vous surprend ?

Non, on savait à quoi s’attendre et tout le monde avait préparé le match de cette façon. Ça n’a pas loupé. C’est une équipe qui propose un jeu très ouvert, à domicile comme à l’extérieur. De notre côté, on a manqué de maîtrise en attaque, on les a laissés dans le match, comme trop souvent cette saison. Il fallait les garder sous pression et les priver de ballons. J’ai l’impression qu’on leur a laissé la main et qu’on s’est mis à la faute trop rapidement. À nous de corriger cela parce qu’au vu des réceptions qui arrivent, avec Agen et Oyonnax, eux n’ont besoin que d’un ballon pour nous tuer.



Vous auriez pu quasiment valider le maintien ce soir, les résultats en ont décidé autrement. Il faudra aller chercher des points à Montauban désormais…

Il ne faut pas être surpris du résultat de Montauban. Quand on voit l'effectif de Montauban, ils peuvent jouer le top 6. Ils sont encore dans une position difficile mais on va avoir du mal chez eux. Dans ce bas de tableau, rien n’est acquis ni définitif. On n’aura pas cadeau, ni de matchs faciles. Il ne faudra se relâcher à aucun moment !