Pro D2 - Derrière un Bosviel des grands soirs, Montauban crée la surprise à Agen et se relance dans la course au maintien

Pro D2 - Entre des Agenais en course pour une qualification directe en demi-finale et des Montalbanais en quête de points pour se maintenir, cette rencontre, comptant pour la vingt-cinquième journée du championnat de France de Pro D2, s’annonçait disputée. Elle l’a été ! Devant à la pause (12-23), Montauban n’a presque pas vu le ballon en seconde période, mais a résisté au retour d’Agen pour l’emporter 22-26, grâce, notamment, à 21 points de Jérôme Bosviel.

Quel exploit de Montauban ! Incapable de remporter le moindre match depuis le début du mois de février et sur une triste série de cinq défaites consécutives, l’USM a créé la surprise en s’imposant sur la pelouse d’Armandie, 22-26. Grâce à cette victoire à l’extérieur, les joueurs de Pierre-Philippe Lafond restent en vie dans la trépidante course au maintien en Pro D2. Ils n’ont plus qu’un point de retard sur Carcassonne, premier non relégable. De son côté, le SUA, battu pour la cinquième fois de la saison à domicile, perd du terrain dans la course à la qualification directe pour les demi-finales.



Sous pression à cause d’une avant-dernière place forcément peu confortable au classement, Montauban a réalisé un début de match pas loin d’être catastrophique. À Armandie, les joueurs entraînés par Pierre-Philippe Lafond ont en effet concédé une pénalité sur la première action du match, suite à un contre-ruck de Rokoduru (3-0, 2e) puis ont cafouillé leur première touche (3e). Plutôt nerveux, les Montalbanais ont ensuite vu M. Hernandez transformer un en-avant de Tuimauga en une pénalité, suite à un geste d’énervement des Sapiacains, et Thomas Vincent a alors réussi son second coup de pied (6-0, 8e).

Bosviel marque un essai, puis claque un drop

Passé ce début de match raté, Montauban a mis la main sur le ballon et a doucement, mais sûrement, imposé son jeu. Si Jérôme Bosviel a manqué la cible sur sa première tentative (10e), le maître à jouer montalbanais s’est rattrapé en s’offrant un magnifique essai au quart d’heure de jeu. Sur cette action, l’ouvreur a profité d’une touche perdue par le SUA dans ses 22 mètres pour s’emparer du ballon, taper un petit coup de pied par-dessus la défense adverse et plonger dans l’en-but d’Armandie, avant de transformer son propre essai (6-7, 14e).

Thomas Vincent a ensuite sanctionné une faute de Kevin Gimeno sur un maul (9-7, 17e), mais Montauban, derrière un contre en touche performant, a gardé la possession et a mis Agen sous pression dans son camp. Bosviel a passé deux pénalités (9-10, 31e puis 9-13, 36e). Thomas Vincent lui a répondu sur l’action suivante (12-13, 38e), suite à une faute que les Tarn-et-Garonnais auraient pu éviter (un hors-jeu de ligne après un dégagement de Bosviel), mais ce sont les visiteurs qui ont mieux terminé la première période.

En grande forme, Bosviel a claqué un superbe drop de quarante mètres juste avant la pause (12-16, 40e) et sur le renvoi, son équipe a obtenu une pénalité. Le numéro dix a alors tapé un grand coup de pied, le ballon est sorti en touche, et une action plus tard, Bastien Guillemin a planté le deuxième essai des siens, qui menaient alors de onze points à la pause (12-23, 40+5e).

Montauban résiste dans ses 22 mètres

La seconde période ? Elle a été nettement moins animée que la première, et très souvent hachée. Thomas Vincent a vite ramené son équipe à huit points de l’USM (15-23, 44e), mais Jérôme Bosviel, suite à une faute agenaise au sol, a redonné un matelas confortable aux siens (15-26, 53e). Petit à petit, le match s’est tendu et Agen a véritablement posé la main sur le ballon.

Les locaux ont eu un gros temps fort, autour de l’heure de jeu et les joueurs de Bernard Goutta ont enchaîné les pénaltouches à cinq mètres de l’en-but adverse. Cependant, ils n’ont pas été assez précis dans les airs. Un lancer de Zarantonello n’a pas été droit (64e) et le suivant a été volé. Alors que Montauban enchaînait les fautes à cinq mètres de son en-but, Jefferson-Lee Joseph a cru planter le premier essai du SUA en coin après une mêlée (70e), mais celui-ci a été refusé à la vidéo, pour une faute d’Evan Olmstead qui avait empêché Fred Quercy de défendre.

Il a finalement fallu attendre la 77e minute pour voir Loris Zarantonello, à la suite d’une belle combinaison en touche, inscrire le premier essai d’Agen dans la partie. En coin, Thomas Vincent n’a pas tremblé et a ramené son équipe à quatre points (22-26, 78e). Mais Agen, à côté de ses pompes ce vendredi soir, n’a pas réussi à remonter le terrain sur la dernière action, l’ouvreur Thomas Vincent n’ayant pas trouvé une dernière pénaltouche alors que la sirène allait retentir…