Aurillac se débarrasse difficilement d'Angoulême qui voit à nouveau la zone rouge se rapprocher

Angoulême n'est pas passé loin de ramener une victoire de Jean Alric ce soir dans un match très disputé. Dominateurs, les hommes de Vincent Etcheto se sont heurtés à une défense aurillacoise indisciplinée mais très solide. Les Angoumoisins s'inclinent 16-13 et voient la zone rouge se rapprocher à nouveau mais récupèrent un bonus défensif plus que précieux. Aurillac malgré la victoire est toujours à sept points du top 6.

Ce match semblait au premier abord plus important pour les hommes de Vincent Etcheto que pour les Aurillacois. La semaine dernière, après une nouvelle défaite à l'extérieur, sur la pelouse de Colomiers (38-17), les Cantalous ont vu leurs espoirs de qualification s'éloigner un peu plus. De leur côté les Angoumoisins sont dans une forme olympique, fort de leur exploit face à Grenoble la semaine passée. Mais les Angoumoisins sont toujours aussi pressés par cette zone rouge qui n'est qu'à 5 points derrière.

Angoulême domine mais Aurillac ne craque pas

Mais on le sait, même si sa légende tend parfois à s'effriter, Jean Alric est une forteresse et même dans le doute, les Cantalous ne lâchent jamais rien. La preuve, à peine 6 minutes de jeu et Aucagne se retrouve en terre promise. Tout part d'un grattage de Martial Rolland (auteur d'un très bon match avec 4 ballons grattés) qui arrive dans les mains de Coertzen (lui aussi auteur d'une très bonne partie) qui remonte le terrain. C'est finalement Maituku qui trouve le trou et sert Aucagne qui aplatit.

Aurillac tape fort d'entrée mais va peu à peu se rendormir et surtout se rendre indiscipliné. La faute à une attaque angoumoisine qui va mettre la main sur le ballon et ne plus le lâcher. Oui mais voilà, la défense fait des fautes (une quinzaine sur le match) mais ne rompt pas. On s'en remet alors à la botte de Botica qui débloque le compteur des visiteurs au quart d'heure de jeu puis rate une pénalité à la 22e.

À ce petit jeu Antoine Aucagne est meilleur et réalise un 3/3 dans le premier acte. Résultat les Cantalous n'ont pas montré grand-chose mais tournent en tête avec 10 points d'avance à la pause.

La zone rouge se rapproche pour Angoulême

Au retour des vestiaires le scénario est similaire, Angoulême attaque et Aurillac défend. Mais cette fois ça paye pour les visiteurs, Botica ramène les siens à 7 points, on joue la 47e minute mais Aucagne lui répond immédiatement 3 minutes plus tard, 16-6.

Mais alors, comment faire craquer ce verrou aurillacois si solide. La solution c'est l'expérimenté Avei qui va la donner après à la conclusion d'un groupé pénétrant. Botica transforme 16-13, il ne reste que 8 minutes à jouer. Angoulême jette ses ultimes forces dans la bataille mais ça ne suffira pas, le score ne bougera plus.

Outre la défaite, la mauvaise nouvelle du soir s'appelle Montauban pour les hommes de Etcheto. Les Montalbanais 15e et relégables se sont imposés sur la pelouse d'Agen ce soir (22-26) et reviennent à 2 points d'Angoulême qui récupère un bonus précieux et conserve sa 13e place. Aurillac de son côté reste dans le ventre mou du championnat.