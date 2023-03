Le capitaine, Vincent Farré, s’attend à une rencontre très serrée contre Montauban. Ce derby ne sera pas un match comme les autres, même face à une équipe qui joue le maintien.



Vous avez préparé un derby, mais vous avez aussi en tête de creuser l’écart dans ce Top 6. N’était-ce pas difficile de tout prendre en compte cette semaine ?

Un derby, dans la préparation, c’est toujours différent. C’est un match à part, un match avec de gros enjeux. Montauban joue sa survie donc forcément, la préparation a été différente et peut-être plus compliquée oui.

La semaine a été agitée à Montauban. S’agit-il du meilleur moment pour les prendre ?

C’est à double tranchant mais je ne pense pas qu’il y ait un bon moment pour les prendre. Ça reste une bonne équipe qui va mettre beaucoup d’engagement. Nous étions dans la même situation qu’eux la saison passée donc on sait très bien dans quel état d’esprit ils vont venir.

Cette équipe montalbanaise, comment l’analysez-vous ?

Ils sont habitués à la Pro D2. Ils ont un gros pack, on l’a vu au match aller. Derrière, ils ont des iliens capables de faire des différences. Ça va être rude. Je m’attends à un match très serré et très engagé.

Peuvent-ils, en une semaine, basculer complètement et venir faire un exploit à Agen ?

Je pense que oui. Ils ont d’excellents joueurs. Je connais notamment le capitaine Fred Quercy. Il a un fort caractère et n’est pas le seul dans cette équipe. Ils ont les moyens de gagner n’importe où je pense et d’avoir changé de visage en une semaine. Dans tous les cas, je m’attends à une énorme entame de match de leur part. Le premier quart d’heure va donner le ton.

Sachant que vous avez perdu quatre fois à domicile cette saison, sentez-vous que votre équipe est prête à répondre à une formation qui vient faire la guerre à Armandie ?

Bien sûr. C’est notre quotidien de nous préparer à cela. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi nous avons quelque chose de grand à jouer. Une qualification voire une seconde place, cela serait superbe. Quand on a vécu ce que notre équipe a vécu ces dernières saisons, cela serait fantastique. Notre enjeu est aussi important que le leur. À nous d’amener tout le peuple agenais avec nous.

Agen à connu la défaite à quatre reprise cette saison à Armandie Icon Sport - Icon Sport

Avec les beaux jours qui reviennent, peut-on s’attendre à un jeu plus ambitieux de la part du SUA ?

C’est l’objectif. On doit avoir confiance en nous et ne pas avoir peur de produire notre jeu. On voit bien que quand on tient le ballon, on peut mettre à mal n’importe qui. Après, on s’adaptera à la physionomie du match.

Quel est votre objectif ? Toujours le top 6 ou une demi-finale à domicile ?

Le premier objectif reste la qualif’ même si évidemment, nous avons l’envie d’aller chercher un match à domicile. Que cela soit une demie ou un barrage. Comptablement, nous sommes dans les clous.

Un mot pour terminer sur Afa Amosa qui va vivre son premier match sous le maillot d’Agen. Que pensez-vous de ce joueur ?

J’ai joué contre lui quand il venait d’arriver à Colomiers il y a dix ans. C’est un joueur fantastique. Il a roulé sur la Pro D2, il a aussi fait des dégâts en Top 14… Même s’il a eu un coup de mou en début de saison, c’est un mec en or qui amène déjà beaucoup aux entraînements grâce à ses courses. Tu vois que c’est du très haut niveau.