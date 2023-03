Mardi, le Telegraph annonçait qu’une nouvelle compétition viendrait remplacer les test-matchs. Le vice-président de la FFR Serge Simon calme le jeu.

Une fois encore, la sempiternelle question du calendrier international et la création d’une nouvelle compétition mêlant les nations majeures des deux hémisphères sont revenues au cœur de l’actualité en début de semaine. Mardi, The Telegraph a remis le sujet au centre des débats en affirmant que les organisateurs du Rugby Championship et du Tournoi des 6 Nations se seraient entendus pour le lancement d’une Ligue mondiale en 2026. Cette compétition verrait douze sélections majeures, réparties en deux poules – la France, l’Angleterre, l’Irlande, le pays de Galles, l’Ecosse, l’Italie, l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, l’Argentine et le Japon sont logiquement pressentis – s’affronter sur les périodes internationales de l’été (avec des matchs dans le Sud) et de l’automne (dans le Nord) avec, en guise de rendez-vous phare, une finale tous les deux ans, sur terrain neutre. Un système de montée et de descente est évoqué pour pimenter le tout. Une formule similaire avait déjà été présentée en 2019, avant la pandémie de Covid.

"Juste des discussions […] au sujet d’une saison globale"

Au-delà de donner plus d’intérêt aux tests-matchs et d’offrir une promotion nouvelle au rugby à l’échelle mondiale, cette ligue aurait pour but de maintenir le Tournoi des 6 Nations en l’état actuel. Ce projet verra-t-il le jour ? A en croire Serge Simon, vice-président haute performance, relations FFR-LNR et communication à la FFR, on en est encore loin. Pour ne pas dire plus : "Je participe aux travaux de World Rugby et du Comité des Six nations et je peux vous dire qu’il n’y a jamais été question de Ligue mondiale", a commenté l’ancien pilier, interrogé mercredi à ce sujet. "Nous avons juste des discussions entre la SANZAR et les Six Nations au sujet d’une « saison globale ». La confusion vient peut-être de là. Il s’agit pour nous d’imaginer un calendrier global, une idée qui existe depuis des années d’ailleurs. Nous voulons harmoniser la saison entre les différentes compétitions de sélections et de clubs avec d’un côté, le Tournoi et, de l’autre, le Rugby Championship. Et les clubs professionnels y sont associés. Les discussions sont bien avancées. Dans les discussions officielles, je le répète, il n’a jamais été question de Ligue mondiale. Y a-t-il des discussions officieuses auxquelles la France ne serait pas conviée ? Peut-être, mais honnêtement, je ne crois pas." Harmoniser et mieux organiser, oui. Tout révolutionner ? Pas encore, visiblement…