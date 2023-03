Colomiers a rendez-vous avec les imprévisibles Aixois

Colomiers se rend ce jeudi chez une bête blessée. Aix-en-Provence est en effet l'un des budgets les plus conséquents de Pro D2, a certainement les plus belles installations et une équipe très compétitive. Mais la saison ne se passe pas comme prévu et les hommes de Mauricio Reggiardo ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs de top 6. "Peut-être qu'ils sont parfois passés à côté. Ils ont été inconstants sur quelques résultats qui font qu'ils sont un peu en dedans au classement, présente Romuald Séguy. Mais à l'extérieur ils sont allés chercher de gros résultats. Sur le papier, ça reste un gros morceau, avec une belle composition, de très grands joueurs." Ainsi, peu aidés par leurs résultats dans leur stade de Maurice-David tout juste rénové (3 défaites et 2 nuls), les Aixois pointent à la neuvième place, à six points du Biarritz olympique, sixième.

Une équipe au profil dense

Malgré tout, à six journées du terme de la phase régulière, il serait dangereux de sous-estimer Provence rugby. "Ils sont capables du meilleur. C'est typiquement le genre d'équipes très dense, qui avance beaucoup en jouant sur le défi physique, poursuit le demi d'ouverture. Ils ont une bonne conquête et leurs centres sont très costauds au niveau des duels. Il y a cette agression de ligne en permanence qui fait déjouer les défenses."

Dans sa manche, Colomiers rugby peut compter sur une mêlée fermée qui a très bien marché la semaine dernière contre Aurillac. De même que le ballon porté a été une arme redoutable. Rassurant avant d'affronter le profil aixois. Et les cinq points ont permis d'emmagasiner de la sérénité au moment d'aborder ce bloc décisif dans la course à la qualification. "Comptablement, à la fin de ce bloc, les classements seront faits à moins d'un gros souci, estime l'ancien joueur de Carcassonne. La moindre victoire à l'extérieur, le moindre bonus va tout changer. On va essayer d'engranger des points à l'extérieur pour monter au classement."