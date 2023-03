Le club de Perpignan a annoncé la prolongation d'Alistair Crossdale pour deux saisons supplémentaires. L'Anglais de 25 ans arrivé après le redressement judiciaire des Wasps, portera le maillot de l'Usap jusqu'en 2025.

L'arrière-ailier Alistair Crossdale va rester à Perpignan pour deux saisons supplémentaires. Le club catalan a annoncé la prolongation du contrat de l'Anglais ce mercredi sur les réseaux sociaux.

Âgé de 25 ans, Alistair Crossdale a disputé 11 matchs cette saison avec l'Usap. Arrivé en décembre en France après le redressement judiciaire des Wasps, il a décidé de prolonger l'aventure. Le jeune Anglais a inscrit deux essais avec son nouveau club, dont son premier en Top 14 face à Bayonne le 4 mars dernier.

Passé par les Saracens, et les Wasps, il s'est parfaitement intégré dans l'effectif des Sang et Or où il est un titulaire indiscutable. Avec cette prolongation, Perpignan prépare déjà la saison prochaine. Actuellement 12ème du classement, l'Usap affronte Montpellier ce week-end à Aimé-Giral.