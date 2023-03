Des questions se posaient sur l'avenir du troisième ligne de la Section paloise Jordan Joseph (22 ans). Mais ce mercredi, l'ancien joueur de l'équipe de France U20 a confirmé après de l'Équipe qu'il retournerait au Racing 92 la saison prochaine, après deux années de prêt à Pau.

La Section paloise va bel et bien devoir dire au revoir à son numéro 8, Jordan Joseph. Parmi les joueurs les plus impactants du Top 14, le joueur de 22 ans quittera le Béarn cet été après deux ans de prêt, pour retrouver l'Île-de-France et le Racing 92. C'est Joseph lui-même qui a confirmé ce retour dans les colonnes de l'Équipe ce mercredi : "Partir, ça me fait un pincement au cœur mais peut-être qu'un jour, on se retrouvera. À Pau, j'ai retrouvé un peu de mon potentiel, du temps de jeu, de la confiance. J'ai beaucoup appris, rugbystiquement et humainement. Je crois avoir mûri."

"Le projet avec Stuart Lancaster a l'air énorme"

Ancien champion du monde des moins de 20 ans au sein d'une génération dorée en 2018, celui qui avait été élu meilleur joueur de la compétition avait peiné à faire son trou au Racing 92. C'est pour cela qu'il est allé gratter du temps de jeu à Pau, où il a fait partie des pièces majeures de l'engrenage béarnais. En deux saisons, le troisième ligne a disputé 35 matchs sous les ordres de Sébastien Piqueronies et a inscrit dix essais, dont un triplé mémorable contre Perpignan. Toujours dans l'Équipe, il expliquait : "Depuis quelque temps, les gars me mettaient des pièces : "Allez, vas-y, reviens au Racing !" Avec Ibou, on est tous les deux de Sarcelles. Avec Cameron, on a joué ensemble à Massy. Ça compte. Je reviens à Paris, dans la ville où j'ai grandi. Mais au-delà de ça, le projet avec Stuart Lancaster a l'air énorme. J'accroche au projet et j'ai super envie d'en être."

Actuellement convalescent après avoir été opéré d'une désinsertion d'un adducteur, Joseph ne pourrait rejouer que pour la toute fin de saison, histoire de dire au revoir au Hameau sous le maillot de la Section paloise.