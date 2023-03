Josh Adams (28 ans, 49 sélections) ne sera pas Lyonnais la saison prochaine. Selon nos informations, le Lou vient de mettre un terme aux contacts noués il y a quelques mois avec l'ailier du XV du Poireau et des Lions britanniques. L'affaire était complexe en raison de la situation contractuelle du joueur de Cardiff et de son statut d'international.

Josh Adams ne devrait pas débarquer en France cet été. Ce ne sera en tout cas pas au Lou. Le club lyonnais a décidé de ne pas poursuivre plus loin les délicates négociations menées avec l'ailier et ses représentants. L'affaire traînait en longueur en raison de l'engagement du joueur avec Cardiff - il est sous contrat jusqu'en 2025 - et de son statut d'international.

Cette décision n'est pas liée à l'incertitude autour du devenir de Josua Tuisova, censé rejoindre le Racing 92 à l'intersaison mais encore en réflexion quant à son futur. Lyon a d'ailleurs déjà relancé sa recherche d'un joueur de fond de terrain. Derrière, les départs à venir de Josua Tuisova, Tavite Veredamu, Noa Nakaitaci et Toby Arnold ont pour l'heure été compensés par l'engagement du très prometteur Thaakir Abrahams, actuellement aux Sharks, et de la référence Semi Radradra. Une troisième recrue devrait suivre. Les dirigeants lorgnent l'hémisphère Sud pour trouver le complément idéal à leur ligne d'attaque.

Farissier de retour

En attendant de boucler son recrutement, le Lou doit aussi gérer ses pépins du moment. Confronté à une vague de blessures, l'encadrement se retrouve avec une ligne de trois-quarts quelque peu dégarnie. Afin de compenser l'absence de Xavier Mignot, victime d’une déchirure du grand pectoral droit et indisponible jusqu'à la saison prochaine, l'actuel quatrième du Top 14 a décidé de rapatrier Nathan Farissier (21 ans) à Gerland. Le prometteur ailier était jusqu'à présent prêté à Massy, avec qui il a disputé 19 matchs de Pro D2 pour cinq essais cette saison.