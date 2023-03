Le staff toulousain a décidé de placer la majorité des Bleus sollicités par le Tournoi des 6 Nations en vacances cette semaine, comme son Anglais Jack Willis.

La période de doublons est officiellement terminée. Pour autant, le déplacement du Stade toulousain à Castres samedi devrait encore y ressembler pour le club rouge et noir. En effet, le manager Ugo Mola n'avait pas caché ces dernières semaines qu'il chercherait logiquement à faire souffler ses cadres qui ont été particulièrement sollicités durant le Tournoi des 6 Nations. Huit jours avant de recevoir les Bulls en huitième de finale de Champions Cup, le staff a choisi d'exempter la plupart de ses Bleus du rendez-vous dans le Tarn. Ainsi, Cyril Baille, Julien Marchand, Thibaud Flament, François Cros, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos - qui ont participé aux cinq matchs de la compétition (sauf pour Cros qui en a disputés quatre) - ont tous été placés en vacances cette semaine. Touché aux adducteurs, le pilier droit Dorian Aldegheri a aussi été laissé au repos, comme le troisième ligne anglais Jack Willis qui a également pris part au Tournoi avec sa sélection.

Meafou incertain

S'appuyant notamment sur son avance confortable en tête du classement en Top 14, l'encadrement toulousain entend gérer la fatigue et la fraîcheur de ses troupes. Déjà pour préserver la santé des internationaux et forcément pour les avoir le plus en forme possible à l'heure des phases finales. En attendant, comme lors de la fenêtre internationale, le club devrait de nouveau faire appel à certaines promesses de son effectif pour aller défier le CO. Par exemple, Joel Merkler, Guillaume Cramont, Paul Mallez, Clément Vergé, Paul Costes ou Etonia Bainivalu ont tous déjà répondu présent cette saison.

Par ailleurs, plusieurs incertitudes planent encore sur le groupe en ce milieu de semaine. Si le pilier droit néo-zélandais Charlie Faumuina devrait bien être forfait pour ce week-end, le deuxième ligne Emmanuel Meafou est incertain en raison d'une douleur aux ischios. Un point devrait aussi être fait pour le troisième ligne Alban Placines (pied). Pour rappel, Arthur Retière (cheville), Ange Capuozzo (omoplates) et Théo Ntamack (main) sont indisponibles. Anthony Jelonch (genou), Yannick Youyoutte (pied), Selevasio Tolofua (hanches) et Nelson Epée (genou) ont terminé leur saison.