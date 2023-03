Rory Kockott a pris la décision de quitter le Castres olympique à la fin de la saison après douze années au club. Devenu entraîneur cette année en intégrant le staff de Pierre-Henry Broncan, aujourd'hui remplacé par Jeremy Davidson, Kockott a marqué le championnat français. Son départ est l'occasion de revenir sur sa carrière, en neuf dates clés, comme son poste de demi de mêlée.

Rory Kockott va quitter le Castres olympique. L'ancien demi de mêlée a annoncé sur ses réseaux sociaux sa décision après douze années passées au club. "Quitter Castres à la fin de la saison ne sera pas la chose la plus facile que j'ai faite, mais ce que ça a été, c'est tout simplement spectaculaire." Une page importante va se tourner au CO car Rory Kockott a marqué l'histoire du club. "Le moment est venu de prendre une nouvelle route. Une nouvelle direction", a justifié le franco-sud-africain. Cette annonce est l'occasion de revenir en neuf dates clés sur sa carrière en France, après des débuts en Super Rugby en 2006 où il peut se réjouir d'avoir vécu une finale une finale de Super Rugby en 2007 et d'avoir remporté la Currie Cup en 2008 et 2010 avec les Sharks.

2011 : Kockott débarque à Castres

À l'été 2011, le Castres olympique est amputé de son demi de mêlée phare Sébastien Tillous-Borde parti à Toulon. Les dirigeants castrais jettent leur dévolu sur Thierry Lacrampe en provenance de Tarbes mais le demi de mêlée, victime d'une hernie discale, est blessé de longues semaines. Les deux managers Laurent Labit et Laurent Travers choisissent alors de signer Rory Kockott, 25 ans, joueur des Lions en Afrique du Sud. Le Sud-Africain débarque dans le Tarn comme joker Coupe du monde. Il restera 12 ans.

1er juin 2013 : un essai en finale du Top 14

En deux saisons, Rory Kockott s'est imposé comme le numéro 9 titulaire du Castres olympique. Sa capacité à diriger les "gros", sa lecture du jeu et son très bon jeu au pied font de lui un élément fort du club. Lors de la saison 2012-2013, le CO atteint la finale du Top 14 et affronte le grand Toulon de Johnny Wilkinson au Stade de France. Il marque sa première finale de son emprise. Juste avant la fin de la première période et alors que le score est toujours de trois partout, Frédéric Michalak est coupable d'un en-avant sur sa ligne des 22 mètres qui offre une bonne mêlée au CO. Kockott, toujours à la limite de la provocation, adresse une petite tape derrière la tête de son vis-à-vis toulonnais, qui s'énerve. Sur le temps de jeu suivant la mêlée, Rory Kockott change le cours du match en partant tout seul inscrire le premier essai du match au milieu des poteaux après une feinte de passe au départ du ruck. Kockott offre le 4e titre de champion de France à Castres (14-19), le premier depuis 20 ans (1993).

21 octobre 2013 : élu meilleur joueur du Top 14

Après une saison exceptionnelle sous le maillot castrais, auréolée d'un titre de champion de France, Rory Kockott est élu meilleur joueur du Top 14 de la saison 2012-2013 lors de la "Nuit du rugby". Une consécration pour le demi de mêlée qui termine la saison meilleur réalisateur avec 376 points inscrits. L'année suivante, il joue une nouvelle finale de Top 14 face au même adversaire toulonnais, qui se termine par une défaite (18-10). Cette fois-ci, Kockott passe au travers.

2013-2014 : l'histoire du pré-contrat avec le RCT

Sa saison 2012-2013 a marqué les esprits et son statut de meilleur joueur du championnat attire les convoitises. Lors de la saison suivante, Rory Kockott signe un pré-contrat de trois ans avec le RC Toulon. Le demi de mêlée décide finalement de rester fidèle au Castres olympique et prolonge son contrat dans le Tarn, devenant par ailleurs l'un des joueurs les mieux payés du championnat. Un épisode houleux, qui entache quelque peu l'image de Kockott et qui oblige son club à acquitter une somme importante pour dédommager le RCT, qui pensait tenir sa recrue d'envergure.

2014 : première sélection avec le XV de France

Rory Kockott est né en Afrique du Sud mais n'a jamais été appelé avec les Springboks. Grâce aux règles d'éligibilité, il postule avec le XV de France après trois ans sur le territoire français. Il est appelé par Philippe Saint-André en 2014 pour préparer la tournée de novembre. Il connaît sa première sélection le 8 novembre 2014 face aux Fidji (victoire 40-15). Lors du Tournoi des 6 Nations 2015, il est titularisé face à l'Ecosse pour la première fois en Bleu. Au total, Rory Kockott porte 11 fois le maillot floqué du coq, et dispute la Coupe du monde 2015, durant laquelle il joue deux rencontres.

Contre l'Australie (victoire 29-26), Rory Kockott honore sa 2ème sélection avec le XV de France. Icon Sport - Dave Winter

Mai 2017 : sélection avec les Barbarians

Rory Kockott est appelé pour la dernière fois avec le XV de France lors de la Coupe du monde 2015. En mai 2017, Vern Cotter fait appel à lui avec les Barbarians pour affronter l'Angleterre et l'Ulster. S'il ne dispute pas la première rencontre, il est titulaire lors de la seconde face à l'Ulster.

2 juin 2018 : champion de France pour la 2e fois

En finale du Top 14 2018, Castres s'offre Montpellier, et glane un deuxième titre de champion de France en cinq ans. Christophe Urios alors manager du club, façonne une équipe ultra-compétitive autour d'une charnière Kockott - Urdapilleta, qui a pris la responsabilité de buteur au demi de mêlée. Ce dernier peut se concentrer sur son rôle de meneur, qu'il manie à la perfection. Leader crucial de cette équipe castraise, il est moins fantasque dans le jeu mais pas moins important de par sa capacité à gérer les rencontres, entrer dans la tête de ses adversaires (et des arbitres ?), quitte à lui valoir une réputation de joueur très agaçant.

Rory Kockott lors de la finale du Top 14 en 2018 remportée par Castres face à Montpellier. Icon Sport - Anthony Dibon

2 septembre 2021 : annonce de sa fin de carrière

Le 2 septembre 2021, Rory Kockott annonce la fin de sa carrière professionnelle à la fin de la saison. À 35 ans, le demi de mêlée n'est plus titulaire : Santagio Arrata est devenu le numéro 1 et Jérémy Fernandez lui est préféré sur le banc. Il dispute son dernier match le 30 avril 2022 lors de la réception de Biarritz à Pierre-Fabre où il joue 20 minutes. C'est depuis les tribunes qu'il vit le parcours en phases finales de son club, jusqu'à la finale perdue face à Montpellier (29-10).

2022-2023 : entraîneur du CO

En 2022-2023, Rory Kockott intègre officiellement le staff du Castres olympique, dirigé alors par Pierre-Henry Broncan. Le chef de la défense du CO est obligé plusieurs fois de réchauffer les crampons pour pallier aux blessures. Il dispute quatre matchs dont son dernier de sa carrière en championnat à Jean Bouin face au Stade français. Mal au point au classement, Broncan est remercié en février et le nom du Sud-Africain est évoqué pour le remplacer. C'est finalement Jeremy Davidson qui débarque dans le Tarn pour tenter de sauver le club de la relégation. Toujours là, Kockott va terminer la saison dans son habit de coach avant de partir vers de nouveaux défis. Un joueur qui aura assurément marqué l'histoire du Castres olympique, et du Top 14 lors de la dernière décennie.