Un projet de ligue mondial entre les sélections du Nord et du Sud serait à l'étude, le probable départ de Clovis Le Bail au Racing 92, l'annonce de la nomination de Scott Robertson a la tête des All Blacks, un changement dans le groupe du XV de France féminin ou encore la prolongation de Mathis Galthié... Voici les cinq infos de ce mardi.

Selon les informations du Telegraph, les directeurs de Six Nations Rugby et du Rugby Championship se sont mis d'accord pour créer une nouvelle ligue mondiale. Ce projet "global" aurait lieu à partir de 2026 durant les fenêtres estivales et automnales. Le média britannique précise également que cette compétition regroupera les six nations de l'hémisphère nord (France, Angleterre, Irlande, pays de Galles, Italie, Ecosse) et six équipes du sud avec notamment la présence des Fidji et du Japon. Les deux organismes auraient également décidé de garder le Tournoi dans sa forme actuelle, sans inclure l'Afrique du Sud, ni en ajoutant un système de promotion-relégation.

Clovis Le Bail, engagé avec la Section paloise jusqu’en juin 2024, ne devrait pas effectuer sa dernière année de contrat avec la formation béarnaise. Selon les informations de Sud Ouest, le demi de mêlée aurait trouvé un accord pour rejoindre le Racing 92 lors de la prochaine intersaison. Avec un temps de jeu en recul depuis le début de la saison (trois titularisations en Top 14 pour 373 minutes de jeu), le joueur arrivé à la Section en 2014 avait envie de changer d’air.

Le léger suspense est rompu. Scott Robertson a été nommé sélectionneur de la Nouvelle-Zélande à partir de 2024, informe la fédération néo-zélandaise ce mardi. L'actuel entraîneur des Crusaders de Canterbury (48 ans) succédera à Ian Foster juste après la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) avec un contrat courant jusqu'en 2027. Une annonce sans grande surprise alors que l'ancien joueur de Perpignan (2003-2006) était quasiment le seul favori pour prendre la tête des All Blacks et que ce dernier avait publiquement annoncé son intention d'entraîner la Nouvelle-Zélande.

Ce mardi, l'équipe de France féminine de rugby a annoncé un changement au sein du groupe des 36 joueuses convoquées pour préparer le premier match du Tournoi des 6 Nations, face à l'Italie. Yllana Brosseau prend ainsi la place Ambre Mwayembe, blessée.

L'une des révélations de cette saison columérine Mathis Galthié prolonge l'aventure avec son club. Récompense de sa très bonne saison, il est désormais lié au club de Colomiers jusqu'en 2025. Galthié (21 ans) a subi récemment une blessure aux ischio-jambiers contre Grenoble. Un pépin qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison ou presque.