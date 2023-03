Pour l’entraînement ouvert au public, ce mardi, les revenants du Tournoi des 6 Nations étaient présents sur le terrain de Berg. Ils postulent pour le retour du Top 14 et le choc face à Lyon.

Sous un ciel voilé, une centaine de personnes est venue prendre des nouvelles des Rouge et Noir. La maison estampillée au muguet s’est renforcée avant son déplacement important à Lyon, samedi, dans la course à la phase finale. Adversaires au Stade de France, samedi, lors du France - Pays de Galles, Dan Biggar et Charles Ollivon sont redevenus équipiers. L’ouvreur du XV du Poireau, qui a connu une compétition difficile à l’image de son équipe, a multiplié les foulées à l’écart du collectif. Une reprise allégée. En revanche, le "Grand Charles" a participé à la séance avec le restant de ses équipiers avec beaucoup d’application et d’implication encourageant notamment ses équipiers par la voix.

Des retours ce matin à l’entraînement pour préparer le déplacement au @LeLOURugby \ud83d\udd25\ud83d\udd34\u26ab\ufe0f #ParceQueToulon pic.twitter.com/N0FlIU7g9K — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) March 21, 2023

Les vacances obligatoires attendront donc pour les deux internationaux. Une fenêtre apparaît évidente début avril, pour le 8e de finale de la Challenge Cup face au Cheetahs. Le capitaine du RCT n’a plus joué en Top 14 depuis le 31 décembre dernier à Bayonne. Biggar avait été libéré pour le revers concédé à Brive, début janvier. Ils sont opérationnels pour l’âpre rencontre attendue au Matmut Gerland. "On donnera des vacances aux joueurs, mais pas tous en même temps, a expliqué Pierre Mignoni. Tout est programmé. On a encore beaucoup de possibilités pour laisser les joueurs sur d’autres moments dans une fin de saison qui s'annonce excitante. Tout le monde est en tout cas revenu avec le plein d’envie."

Gigashvili également sur le pont

Vainqueur du Rugby Europe Championship avec la Géorgie, dimanche dernier, le pilier droit avait aussi envie de retrouver rapidement le chemin du RCT Campus. En l’absence d’Emerick Setiano, le natif de Tbilissi devrait figurer dans le groupe des Rouge et Noir avec Brookes. L’effectif varois retrouve de l’épaisseur à l’orée du sprint final. Gros, Étrillard, Setiano, Septar et Villière restent quant à eux à l'infirmerie.

Touché à la cheville gauche, Baptiste Serin, strappé par le staff médical pendant la séance, a pu poursuivre sans difficulté apparente les exercices concoctés par Pierre Mignoni et Franck Azéma. Homme fort de son équipe, le demi de mêlée sera en mesure de tenir sa place dans l'antre du Lou.