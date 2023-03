Le point sur la course au maintien à six journées de la fin

TOP 14 - A six journées de la fin, Castres, Perpignan, Pau et Brive luttent en bas de tableau pour éviter la descente. Entre le classement, la dynamique et le calendrier à venir, on fait le point sur la course au maintien entre ces quatre équipes qui jouent leur avenir dans ce sprint final.

Castres, une fin de saison à risque

C'est l'invité surprise de la lutte au fond du classement. Premier de la phase régulière l'an passé, malheureux finaliste, les Tarnais réalisent une saison bien loin de leurs attentes pour le moment. Seulement onzième après vingt journées de championnat, ils n'ont que trois points d'avance sur la treizième place.

La dynamique

Sur les cinq dernières rencontres, les partenaires de Benjamin Urdapilleta ont connu le succès à deux reprises mais surtout connu une période noire de trois défaites consécutives dont le premier revers à domicile après 29 matchs d'invincibilité. Ce faux pas a entraîné le départ de Pierre-Henry Broncan qui a été remplacé depuis par Jeremy Davidson.

Le calendrier

Les Castrais devront reprendre leurs bonnes habitudes le plus rapidement possible. Avec la réception de Toulouse pour relancer le Top 14 après la pause imposée par le Tournoi, les champions de France 2018 voudront prendre de l'avance. Après le remake de la finale de l'an passé au GGL Stadium, Castres accueillera le RCT dans son antre de Pierre-Fabre qui lui réussit tant. Mais la fin de saison des Bleus et Blanc s'annonce d'une importance capitale : avec des déplacements à Pau, à Brive puis la réception de Perpignan pour conclure ce championnat, les points voudront double. Une victoire à l'extérieur d'ici la fin de la saison semble primordiale pour se donner de l'air, et éviter de vivre une vingt-sixième journée irrespirable.

Le premier de la saison régulière l'an passé est en danger cette saison Icon Sport - Icon Sport

Perpignan, la force de la dynamique

Sauvé de justesse l'an passé, dans un access match largement remporté, Perpignan est à nouveau dans le bas de tableau cette saison. Douzième avec un point d'avance sur la première place potentiellement relégable, les Sang et Or devront lutter jusqu'au bout pour sauver leur peau.

La dynamique

En bas de tableau, on ne trouve pas mieux que les Catalans. Sur leurs cinq dernières sorties, ils en ont remporté quatre, dont deux décisifs face à Pau mais surtout en Corrèze, à Brive, pour se relancer totalement. Dans une pente ascendante, les pensionnaires d'Aimé-Giral sont sortis de la zone rouge lors du dernier match et ce pour la première fois depuis la deuxième journée.

Le calendrier

D'emblée, les Perpignannais devront engranger des points lors de la réception de Montpellier. Par la suite, le calendrier des champions de France 2009 deviendra infernal, avec un déplacement sur la Rade, la réception du Racing et un voyage dans la tanière du loup. Lors de l'avant-dernière journée, les hommes de Patrick Arlettaz recevront le Stade toulousain, dans une dernière réception de la saison qui pourrait s'avérer décisive. Le déplacement à Pierre-Fabre pour clôturer la phase régulière du Top 14 s'annonce déjà bouillant, alors que la survie des deux clubs pourrait être en jeu. Si les réceptions du Racing et de Toulouse avaient bien réussi aux Catalans l'an passé, les deux seules victoires bonifiées de leur saison, ils devront aussi jongler avec l'impératif des Jiffs alors qu'ils n'ont aucun joueur de marge et que si le nombre passe sous la moyenne attendue (15 Jiffs par feuille de match), l'Usap commencera la saison prochaine avec des points en moins.

Les Catalans voudront surfer sur leur bonne dynamique pour éviter les deux dernières places Icon Sport - Icon Sport

Pau, le calendrier de tous les possibles

La jeune équipe paloise est bien loin de ses ambitions. Les hommes de Sébastien Piqueronies n'ont jamais su décoller cette saison et décrochent au pire moment. Treizième et premier relégable, les Béarnais doivent absolument se relever pour ne pas retrouver un championnat auquel ils n'ont plus goûté depuis 2015.

La dynamique

Sur la phase retour, la Section est la pire équipe du championnat. Sur les sept dernières journées, ils n'ont pris que six petits points, ce qui les a fait chuter en bas de classement. Mais pour autant, face à La Rochelle, les Verts et blanc ont montré du mieux et pourront s'appuyer dessus pour la fin de saison.

Le calendrier

De toutes les équipes qui luttent pour le maintien, Pau semble avoir le calendrier le plus favorable. Au-delà de leur déplacement à Anoeta face à un Aviron bayonnais toujours invincible à domicile, les Béarnais recevront Clermont, Castres et finiront leur championnat avec la réception du champion de France en titre. Trois clubs en dehors des six et qui semblent être à la portée des partenaires de Jordan Joseph. À l’extérieur, ils défieront l'UBB lors de l'avant-dernière journée mais surtout ils affronteront Brive lors de la vingt-troisième journée. Un match qui peut sceller l'avenir de Brive, ou permettre aux Coujoux de fondre sur leur adversaire qui se rapprocherait d'une quatorzième et dernière place qui les enverrait directement à l'échelon inférieur.

Jordan Joseph et ses partenaires ont un calendrier qui semble être le plus abordable du quatuor Icon Sport - Icon Sport

Brive, maintenant ou jamais

Le rebond apporté par Patrice Collazo n'aura duré qu'un temps. Si flamboyant en début d'année 2023, les Brivistes ont subi un contre-coup et sont maintenant derniers. Avec sept points de retard sur Pau, treizième, ils ne semblent plus avoir leur destin en mains et devront avoir la réussite avec eux.

La dynamique

Cinq défaites sur les cinq derniers matchs. La statistique est cruelle mais montre l'étendue des chantiers à Brive. Défait par Perpignan dans un match qui a plongé les Noir et Blanc dans un sérieux marasme, Brive attend un renouveau qui met du temps à arriver. Avec les débuts de Rodrigo Bruni qui se rapproche de jour en jour, le dernier espoir se joue sur les prochaines journées.

Marcel van der Merwe et les siens semblent avoir un train de retard mais peuvent encore remonter Icon Sport - Icon Sport

Le calendrier

Un dernier espoir et pour cause. Sur les trois prochaines rencontres, un déplacement à Clermont et deux réceptions, de Paris et de Pau, les partenaires de Saïd Hirèche doivent engranger le maximum de points pour revenir au plus vite sur leurs concurrents directs. Avec un déplacement à Montpellier puis à Toulouse, avec entre-temps la venue du CO à Amédée-Domenech, les points seront compliqués à aller chercher et il faudra que les Coujoux retrouvent leur niveau de janvier. De plus, le déplacement au pays de Galles pour le huitième de finale de Challenge Cup pourrait peser dans l'organisme de certains joueurs au moment de conclure.