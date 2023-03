Les World Rugby Sevens Series préparent leur révolution, avec une large refonte du calendrier à venir. Ce mardi, l'instance organisatrice a annoncé que Madrid accueillerait la grande finale du circuit mondial pendant trois ans, à partir de la saison 2023-2024.

Madrid va devenir un haut lieu du rugby à 7. À compter de la saison 2023-2024, le Cívitas Metropolitano (67 829 places), antre du club de foot de l'Atletico Madrid, deviendra le théâtre de la grande finale des World Rugby Sevens, pour trois saisons au moins. L'annonce a été faite ce mardi par World Rugby. "La ville accueillera les meilleurs joueuses et joueurs de rugby à sept de la planète et des fans du monde entier au cœur de l'été européen pour trois jours de compétition à couper le souffle sur le terrain, accompagnés d'une offre de divertissement de premier ordre", a indiqué l'instance.

Le calendrier des Sevens Series est en train d'être repensé par les organisateurs : à l'avenir, la compétition comprendra "sept tournois masculins et féminins, dans sept destinations mondiales emblématiques, sur une période de sept mois, mettant en valeur les douze meilleures équipes masculines et féminines. Le coup d'envoi devrait être donné en décembre 2023 et la liste complète des pays hôtes iconiques sera dévoilée en juin."

Des droits de participation égaux pour les hommes et les femmes

Lors d'un récent déplacement à Madrid, le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont, s'est félicité de cette arrivée dans la capitale espagnole : « Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à Madrid, l'une des plus belles villes du monde, pour les World Rugby Sevens Series à partir de la saison 2023-2024. Le rugby connaissant une forte croissance en Espagne, le choix de Madrid comme ville hôte s'accompagne du soutien total de la ville qui souhaite que "Madrid Es Rugby" et je suis sûr que l’alchimie entre Madrid, un stade emblématique, un nouveau format de Grande Finale et une offre de divertissement qui sera bientôt dévoilée, fera de ce tournoi un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sport et de divertissement. »

À noter que, dans le cadre de ce nouveau modèle, les équipes masculines et féminines recevront, pour la première fois, des droits de participation égaux, avec une augmentation de 70 % de l'investissement de World Rugby dans les droits de participation pour les équipes concurrentes.