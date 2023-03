INTERNATIONAL - La fédération néo-zélandaise a annoncé ce mardi que Scott Robertson deviendrait le prochain entraîneur des All Blacks après la Coupe du monde 2023. L'actuel manager des Crusaders succédera à Ian Foster, ce qui a tout d'une bonne nouvelle pour une sélection en manque de victoire.

Parce qu'il ne perd quasiment jamais

Scott Robertson était destiné à être sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. Dans les petits papiers de la fédération depuis un moment maintenant, le manager des Crusaders est vu comment un sorcier dans le Sud, tant son ratio de victoires est élevé. Rendez-vous compte : durant l'ensemble de sa carrière, Robertson a gagné 83,2% de ses 167 matchs disputés. Un chiffre hallucinant, en sachant qu'il a aussi gagné 87 de ses 104 matchs avec les Crusaders en Super Rugby.

\ud83d\udd3d Retrouvez les résumés des demi-finales de Super Rugby Pacific, avec notamment une nouvelle victoire des Crusaders, emmenés par leur "coach-magicien", Scott Robertson > https://t.co/EF0rcUtHZ0 pic.twitter.com/8lOGa9y3qi — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 11, 2022

Alors évidemment, avec des statistiques pareilles, les Crusaders ont raflé quelques titres. Depuis son arrivée à la tête de la franchise, celui qui avait déjà été vainqueur de quatre Super Rugby entre 1998 et 2002 en a remporté cinq de plus avec les 'saders. "Razor" est tout simplement imbattable, et vise une nouvelle fois le titre cette saison, avant de s'occuper des All Blacks.

Parce qu'il a fait le tour aux Crusaders

On pourrait dire qu'il s'agit d'une fin de cycle chez les Crusaders. En fin de saison, ceux qui n'auront plus les emblématiques Sam Whitelock et Richie Mo'unga seront donc aussi séparés de Scott Robertson. La fin d'un cycle, mais qui était peut-être nécessaire pour le manager. Déjà vainqueur maintes fois du Super Rugby, l'ancien troisième ligne avait exprimé ses envies de nouveauté ces derniers mois. En plus, il semble qu'il ait fait le tour à Christchurch, où il a battu de nombreux records. D'ailleurs, il ne lui manque que de deux victoires pour égaler Robbie Deans et devenir l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la franchise.

It doesn’t get old \ud83d\udd7a\ud83c\udffcImagine if Razor Robertson was the All Blacks coach and these dance moves came out \ud83d\ude09 pic.twitter.com/Wd3UHyhETK — SA Rugby magazine (@SARugbymag) May 8, 2021

"Une grande partie de ma vie est ici, avait-il déclaré dans des propos relayés par Stuff. J'y ai passé la moitié de ma vie en tant que joueur et entraîneur. J'y ai d'excellentes relations et cela signifie beaucoup pour moi". Après avoir contribué à la légende de cette franchise, Robertson a assuré vouloir partir sur un énième succès, avant de prendre le large. Cette saison, il compte déjà deux défaites inhabituelles, dont une surprise face aux Fijian Drua, mais s'est déjà relevé en allant s'imposer à Auckland face aux Blues.

Parce qu'il connaît les joueurs de la sélection

Cette saison, l'effectif des Crusaders est garni de seize All Blacks, tout simplement. Cela est une donnée importante pour le futur de Scott Robertson, qui retrouvera donc en sélection des joueurs qu'il a déjà l'habitude de côtoyer en club depuis plusieurs années maintenant. Il semble même être, du coup, le plus légitime pour reprendre en main un groupe qui a confiance en lui et qui connaît une dynamique plus que positive à ses côtés.

Scott Robertson en compagnie de Richie Mo'unga Steve Haag / Icon Sport - Steve Haag / Icon Sport

Parmi eux, on peut compter notamment Richie Mo'unga, surnommé affectueusement "mon quarterback" par Robertson, même si l'ouvreur évoluera au Japon la saison prochaine. Mais il y aura aussi évidemment le serial marqueur Will Jordan, l'énergique Codie Taylor ou encore le capitaine des Crusaders Scott Barrett. D'ailleurs, il est possible que Robertson s'appuie énormément sur son pack, comme il le fait depuis de nombreuses années à Christchurch.

Parce que Ian Foster est en bout de parcours

Il n'est pas un secret de dire que les All Blacks ne sont pas au top de leur forme. Après une hégémonie de près de 10 ans sur le rugby mondial, la sélection néo-zélandaise a connu quelques lourds revers dernièrement. Battus par l'Irlande, mais aussi la France et l'Argentine ces derniers mois, les Kiwis ont vécu une certaine crise. À tel point que le sélectionneur, Ian Foster, a longtemps été sur la sellette. Pris en grippe par la presse, il n'a pu avoir du répit que lors du Rugby Championship, remporté par les siens.

Ian Foster dirigera les All Blacks lors de la Coupe du monde 2023 Dave Lintott / Icon Sport - Dave Lintott / Icon Sport

Mais malgré ce titre continental, il paraît être mieux pour tout le monde que la Nouvelle-Zélande reparte de zéro après la Coupe du monde. Il est impossible de nier que Foster arrivait à court de solution et est même en bout de parcours. En plus, avec cette annonce, il n'y aura plus de messes basses, de rumeurs ou de questions. Ian Foster est fixé sur son avenir et peut désormais préparer au mieux la Coupe du monde, avant de laisser la place à Robertson.