Sarah Hunter prend sa retraite, annonce la fédération anglaise de rugby ce mardi matin. Joueuse la plus capée des Red Roses (140 sélections), la capitaine de l'Angleterre va raccrocher les crampons à 37 ans.

Clap de fin pour une légende du rugby anglais. Sarah Hunter prend sa retraite, informe la fédération anglaise via un communiqué ce mardi matin. Capitaine des Red Roses depuis 2015, Hunter termine sa carrière avec le record de sélections (140 sélections) sous le maillot anglais et un palmarès doré. La numéro 8 a remporté une Coupe du monde (2014) et dix Tournois des 6 Nations, dont neuf Grands chelems. Sarah Hunter a expliqué sa décision auprès de la RFU.

"Peu d'athlètes peuvent choisir comment et quand ils arrêtent leur carrière de joueur. J'ai beaucoup de chance d'avoir l'occasion de terminer selon mes propres conditions. Je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de le faire que dans ma ville natale où mon parcours de rugby a commencé. Je peux terminer dans un endroit qui a une place spéciale dans mon cœur devant mes amis, ma famille et les supporters des Red Roses et je me sens très chanceuce de pouvoir le faire".