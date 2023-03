Le Tournoi des 6 Nations est arrivé à son terme ce week-end, l'occasion de se replonger dans les meilleures déclarations des acteurs de la compétition !

"Tout le monde déteste l'Angleterre"

Qui d'autre que Mack Hansen pour trôner à la première place de ce classement. L'ailier irlandais s'était fendu d'une sortie aussi remarquée qu'inattendue à quelques jours d'Irlande - Angleterre, match décisif pour le Grand chelem des Verts. Le joueur du Connacht avait alors déclaré que "tout le monde déteste l'Angleterre en général ! C'est quelque chose dont j'étais conscient avant de venir en Irlande". Pour rappel, Mack Hansen est né en Australie.

"Ceux qui connaissent le rugby savent que je fais de bons matchs"

Côté français, Romain Ntamack n’a pas manqué de réagir aux récentes critiques faites à son égard concernant sa sobriété. L’ouvreur toulousain a s’est confié sur ses récentes performances en envoyant un message aux suiveurs du ballon ovale. "Il faut connaître le rugby pour savoir qu’il n’y a pas besoin de faire cinquante percées dans un match pour être bon. Ceux qui le connaissent savent que je fais de bons matchs. Quand ça s’ouvre, je sais prendre les intervalles. Quand c’est fermé autour de moi, je sais faire jouer mes partenaires comme à Twickenham".

"On devra regarder du côté des moins de douze ans d'Old Belvedere"

Les Irlandais ont décidément le sens de la formule. Juste après la victoire du XV de Trèfle en Écosse, Andy Farrell a accusé le coup de quatre joueurs blessés (Ringrose, Sheehan, Kelleher, Henderson). Face à cette hécatombe le sélectionneur de l’Irlande a préféré rire de la situation en appelant aux enfants irlandais.

"Les Bleus ont joué d’une manière exceptionnelle et nous d’une façon déplorable"

Après une défaite foudroyante face au XV de France (10-53), Steve Borthwick, sélectionneur du XV de la Rose n'en menait pas large au coup de sifflet final : "Nous sommes très déçus de cette performance. Ça nous peine et ça peine nos supporters… Malgré tout, il faut saluer l’équipe de France pour sa puissance, sa classe… Ce Crunch était un challenge énorme et on le savait. Mais les Bleus ont joué d’une manière exceptionnelle et nous d’une façon déplorable. […] Aujourd’hui, nous savons où nous en sommes. Et nous avons énormément de travail à faire avant de nous rendre en Irlande, le week-end prochain."

"Doddie Weir aurait été fier"

À Murrayfield, l'Ecosse avait impressionné lors de la deuxième journée en s'imposant avec le bonus offensif face au pays de Galles (35-7). Ce jour-là, les Ecossais avaient rendu un hommage vibrant à Doddie Weir, légende du XV du Chardon décédée en novembre 2022. "On jouait pour ce trophée – la Doddie Weir Cup (en hommage à Doddie Weir, ancien deuxième ligne écossais décédé prématurément d’une maladie neurologique) – et je suis sûr qu’il aurait été fier. Il m’envoyait toujours des messages et je l’imaginais avec une Guinness assis à la maison" racontait Gregor Townsend.